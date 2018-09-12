Олигарх Коломойский отыгрался за потерянный бизнес на полуострове

На Украине арестованы акции "Проминвестбанка", Сбербанка и "ВТБ Банка" по иску ряда предприятий днепропетровского бизнесмена, бывшего совладельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского. Данное решение вынес Апелляционный суд Киева 5 сентября в рамках исполнения решения арбитражного суда Гааги о взыскании с России компенсации за имущество в Крыму.

Как сообщает сегодня РИА "Новости", арест наложен по иску компаний "ПриватОфис", "Эверест Истейт", "Аэробуд", "ПриватЛенд", "Телерадиокомпания "Жиса", "Крым Девелопмент", "КУА "Финансовый капитал", "КУА "Финансовый вектор".



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Киевский суд удовлетворил исковые требования предприятий о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения арбитражного суда Гааги от 2 мая 2018 г. по делу о взыскании с России в лице Министерства юстиции РФ в качестве компенсации за недвижимое имущество, утерянное в Крыму. В пользу истцов было присуждено взыскать $139 млн с Российской Федерации.



Под арест попали акции "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа), Сбербанка (дочерняя структура Сбербанка России) и "ВТБ Банка" ("дочка" российского ВТБ). Также акционерному обществу "Райффайзен Банк "Аваль" запрещено осуществлять любые операции на счету с ценными бумагами Сбербанка.

Помимо этого суд запретил банкам, чьи акции арестованы, осуществлять ликвидацию или реорганизацию юридического лица, проводить любые действия, направленные на продажу принадлежащего имущества.

В настоящее время "ВТБ Банк" сокращает свое присутствие на Украине и ранее сообщал, что рассматривает возможность отказа от банковской лицензии, напоминает украинский портал "Минфин". Нынешнее решение суда "заморозило" реорганизацию этого банка и продажу "дочек" Сбербанка и Внешэкономбанка в Незалежной.

