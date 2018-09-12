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На Украине арестованы акции "Проминвестбанка", Сбербанка и "ВТБ Банка" по иску ряда предприятий днепропетровского бизнесмена, бывшего совладельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского. Данное решение вынес Апелляционный суд Киева 5 сентября в рамках исполнения решения арбитражного суда Гааги о взыскании с России компенсации за имущество в Крыму.
Как сообщает сегодня РИА "Новости", арест наложен по иску компаний "ПриватОфис", "Эверест Истейт", "Аэробуд",
"ПриватЛенд",
"Телерадиокомпания "Жиса", "Крым Девелопмент", "КУА "Финансовый капитал", "КУА
"Финансовый вектор".
Киевский суд удовлетворил исковые требования предприятий о признании и предоставлении разрешения на исполнение
решения арбитражного суда Гааги от 2 мая 2018 г. по делу о взыскании
с России в лице Министерства юстиции РФ в качестве компенсации
за недвижимое имущество, утерянное в Крыму. В пользу истцов было присуждено взыскать $139 млн с Российской Федерации.
Под арест попали акции "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа), Сбербанка (дочерняя структура Сбербанка России) и "ВТБ Банка" ("дочка" российского ВТБ). Также акционерному обществу "Райффайзен Банк "Аваль" запрещено осуществлять любые операции на счету с ценными бумагами Сбербанка.
Помимо этого суд запретил банкам, чьи акции арестованы, осуществлять ликвидацию или реорганизацию юридического лица, проводить любые действия, направленные на продажу принадлежащего имущества.
В настоящее время "ВТБ Банк" сокращает свое присутствие на Украине и ранее сообщал, что рассматривает возможность отказа от банковской лицензии, напоминает украинский портал "Минфин". Нынешнее решение суда "заморозило" реорганизацию этого банка и
продажу "дочек" Сбербанка и Внешэкономбанка в Незалежной.
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