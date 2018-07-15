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Тимошенко и Коломойского застукали в отеле

О тайной встрече пары узнали случайно

Лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко и украинского бизнесмена Игоря Коломойского застали вместе в польском отеле. Об этом рассказал журналист Богдан Кузьмич.

По словам журналиста, 12 июля его приятель возвращался из Варшавы в Киев и остановился на ночь в местном отеле около аэропорта. Находясь в холле, он вдруг заметил Игоря Коломойский, которого сопровождал глава Волынского облсовета Игорь Палица. Казалось бы, что интересное могло свести одного из богатейших людей Украины и скромного областного главу, однако уже через 15 минут там же появилась и бывшая премьер и, возможно, будущий президент Незалежной Юлия Тимошенко. По словам Кузьмича, не заметить ее было трудно – политик облачилась во все белое.

"Вы верите, что Юлия Тимошенко и Игорь Коломойский <…> оказались в одном месте?.. Если не ошибаюсь, именно в этот день Рада голосовала за проект по изменению закона об Аниткорупционном суд. То есть именно в этот день лидер парламенсткой фракции прогуляла важное голосования в парламенте ради встречи с потенциальным клиентом Антикоррупционного суда, которого обвиняют в обворовывании государства на миллиарды долларов?", – написал журналист о встрече его товарища с одним из виднейших политиков страны.


Насколько долго длилась встреча Тимошенко и Коломойского, и что они могли обсуждать, журналист не сказал. Но за него это сделали интернет-пользователи – пара обсуждала подготовку к выборам-2019. 

"Даже дауну понятно, что Тимошенко обсасывает с Беней (Коломойским – ред.) предвыборную программу и какие при этом будут преференции олигархам, Беня, как председатель Совета директоров олигархата Незалежной потом даст размер взносов каждому. Там ведь надо миллионов 50 баксов. 

А нашим майданутым наплевать, они скачут и кричат – Юля наш президент, Юля спаситель Неньки…….", – написал Дмитрий Елизаров.

"Коломойский, Добролюбов, Тарута – давние партнеры и спонсоры Юлии Владимировны [Тимошенко], был перерыв в отношениях пожалуй год, когда мощно вышел на арену Тягнибок, а теперь все пошло по "накататанной"!", – высказался Петро Фесак.

"Короче, Пороха валить договаривается вся шобла. <…> Надо мобилизоваться активней друзы, потому что если эта шобла захватит страну, будет п***** (конец – ред.)", – заявил Serzh Balandiuk. 




Артем ВЕСЕЛЫЙ
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