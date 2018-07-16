Жители Незалежной бегут на полуостров на чем придется

На границе Украины с Крымом задержали мужчину, который пытался прорваться в республику на разыскиваемом автомобиле. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы Украины.



Инцидент случился на пункте пропуска "Каланчак". Пограничники рассказали, что со стороны материка подъехал автомобиль Nissan Juke 2014 г. выпуска, за рулем которого находился гражданин Украины.

"Во время совершения мер контроля в отношении украинца сработала база данных Интерпола. Оказалось, что указанная иномарка разыскивается правоохранительными органами Украины", – сообщила Госпогранслужба.

Автомобиль и его незадачливого водителя передали в руки правоохранителей. В известность поставили дежурных Интерпола.

О мотивах угонщика ничего не сообщается. Скорее всего, он собирался скрыться в Крыму на угнанном авто, чтобы там его продать и спокойно вернуться на родину. К подобной практике украинские преступники прибегают регулярно. Из-за того, что между правоохранительными органами Украины и РФ нарушено взаимодействие, информация об угнанных транспортных средствах через границу не передается.

К тому же Интерпол фактически сделал Крым "серой зоной". Базы международного полицейского ведомства на полуострове недоступны. Этим пользуются злодеи всех рангов и мастей, которые надеются спрятаться в Крыму от международного уголовного преследования или которые совершили преступление на территории полуострова и благополучно скрылись за границей.

"Преступников, которые совершили преступления на территории Крыма, в мире не разыскивают. Более того, все эти "гастролеры", которые обманули, совершили мошеннические действия, убийства, изнасилования, которые сбывали здесь наркотики, пересекают после совершения преступления границу и вольготно себя чувствуют на территории Украины. Это наказание для людей Крыма, представителей всех национальностей, которые здесь проживают", – заявляла в начале июля уполномоченный по правам человека в РК Людмила Лубина (цитируется по РИА "Новости").

Впрочем, может статься, что украинец просто решил сбежать в Крым, не выдержав жизни в стране, сделавшей "европейский выбор". Угнанное авто он мог просто использовать как средство передвижения.

Несмотря на испортившиеся политические отношения между РФ и Украиной, туристы из Незалежной охотно едут отдыхать на крымские курорты. Ежегодно, по оценкам специалистов, на полуостров приезжают до 500 тысяч украинских туристов, передает РИА ФАН. Возможно, угонщик из сопредельного государства просто хотел прогуляться по ялтинской набережной или осмотреть исторические достопримечательности Севастополя.