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Киев собрался годами восстанавливать Крым после России

Фото: pixabay.com
В Незалежной упрекнули Москву в распространении соли на полуострове

Киевские власти считают, что в условиях дефицита воды в Крыму Россия, пробурив дополнительные артезианские скважины, поспособствовала поднятию на поверхность солевых отложений, что, в свою очередь, ухудшило экологию региона. С такими заявлениями выступил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

По его словам, после "освобождения" полуострова Незалежной понадобится с десяток лет, чтобы снова смыть соль и озеленить его территорию.

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Он напомнил, как доблестно советская Украина после передачи ей Крыма в 1954 г. сражалась с солончаками, как построила Северо-Крымский канал, с помощью которого залила водой степи полуострова, что благотворно повлияло на развитие сельского хозяйства.

"Но для этого понадобилось 10 лет... Соль ушла вниз, и земля стала пригодной для использования. Из-за нехватки воды после ее отключения Украиной (сие решение Киев принял в 2014 г., наказав крымчан за референдум о вхождении в состав РФ), на полуострове стали бурить дополнительные артезианские скважины, чего нельзя было делать. Как результат – соль поднялась на поверхность. Когда Крым вернется под управление Украины, придется снова мыть соль годами и восстанавливать все то, что стало умирать, как после катастрофы в Армянске", – сказал УНИАН Грымчак.

Представитель соборной добавил, что Киев выставит Москве счет.

Темой воды сегодня также озаботился еще один переживающий за крымчан украинский деятель, а именно глава МИД Павел Климкин. Министр заподозрил Россию в том, что она планирует использовать ситуацию с выбросом химвеществ в Армянске с целью "раскрутки, в том числе на международных площадках, вопроса непоставки воды на оккупированную территорию".

"Но раскручивать эту проблему не с точки зрения международного права, а заворачивая это в такую гуманитарную обертку. И этого мы должны избежать", – заметил пан Климкин.

И поставил категоричную точку: "На оккупированную территорию вода по контракту, где написано "Крым, Россия", никогда поставляться не будет".

Ранее в Незалежной уже высказывали конспирологические предположения, как РФ якобы пытается вынудить украинскую сторону разблокировать канал. Заявлялось, что столь активная деятельность наших пограничников в Азовском море связана именно с намеком Москвы Киеву – мол, открывайте шлюзы и мы отстанем от судов, идущих в порты Мариуполя и Бердянска под Крымским мостом.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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