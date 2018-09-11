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Киев перекрыл туристам путь в Крым

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Поток желающих отдохнуть на полуострове не дает властям Незалежной покоя

Киевские власти специально создают трудности для граждан, пересекающих российско-украинскую границу. Об этом заявил глава комитета парламента РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

"Антикрымской пропагандой и созданием искусственных очередей на границе киевские власти так и не смогли остановить туристический поток в Крым. Теперь они, прикрываясь плохой ситуацией на крымском заводе "Титан", намерено закрыли два пункта пропуска", – пояснил Черняк РИА "Новости".

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Два из трех пунктов пропуска на крымском участке российско-украинской границы были закрыты Киевом 6 сентября. Пограничники на КПП "Каланчак" и "Чаплинка" пояснили, что соответствующее предписание поступило в связи с плохой экологической ситуацией в Херсонской области из-за выбросов вредных веществ на заводе "Крымский титан" в августе текущего года.

Сейчас ситуация в регионе нормализовалась. В частности, с 7 сентября все экологические показатели в норме. Угрозы населению нет и не было, указывают специалисты. Оспорить это даже Киев не может.

"Если бы что-то действительно было страшное на "Титане", то пострадала бы и соседняя Херсонская область. Тогда бы, поверьте, Украина привлекла все мыслимые и немыслимые организации, чтобы обвинить Россию в экологической катастрофе. Но так как реального повода они не нашли, поэтому решили просто закрыть границу", – говорит Черняк.

При этом объявлено о закрытии КПП заранее не было. Просто 6 сентября, как раз перед тем, как было объявлено, что атмосфера в районе завода полностью очистилась от вредных испарений, украинцев перестали пропускать к Крым в двух точках из трех.

Между тем химических выбросов с "Титана" могло вообще не быть, если бы ранее Киев не перекрыл подачу воды на полуостров. Из-за дефицита влаги заводской кислотонакопитель обмелел, концентрация вредных примесей в водоеме увеличилась, что привело к повышенному содержанию сернистого ангидрида в воздухе. Впрочем, даже после происшествия, потенциально угрожающего украинской территории, власти соседней страны отказались обсуждать возобновление подачи пресной воды на полуостров.

Николай ВИКТОРОВ
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