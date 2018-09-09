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Европейцы оценили поездку в Крым

Фото: ТАСС
Иностранные делегации посещают полуостров, невзирая на санкции

Увидеть реальный Крым своими глазами и наладить связи приехали представители Болгарии. Которые сразу же обозначили свою позицию по вопросу "оккупированной" территории.

Полуостров уже "очень давно" русский, и так будет "в предстоящей вечности", заявил журналистам геополитический аналитик Валентин Вацев.

Болгарская делегация прибыла на полуостров для участия в международном фестивале "Болгарские встречи".

В ходе беседы с журналистами иностранные гости призвали не верить "тупой западной пропаганде" и посетовали, что включили в состав делегации слишком мало людей.

"Наша техническая ошибка, которую мы откорректируем в следующий раз, что надо было пригласить куда больше людей в состав нашей делегации ", – цитирует Вацева РИА Новости.

Напомним, ранее Крым посетили американцы. Представители "Центра гражданских инициатив" поддержали жителей полуострова в решении войти в состав России.

"Это было волеизъявлением народа Крыма, и я не думаю, что эта ситуация когда-нибудь изменится и Крым когда-либо станет украинским", – заявила одна из членов делегации Сильвия Демарест.

Виктория БАЛАЯН
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