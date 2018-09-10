В Сети подняли на смех претензии Украины по Крыму

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Интернет-пользователи прокомментировали условия, выдвинутые Киевом относительно возобновления подачи воды в Крым с территории Украины.
Ранее министр по вопросам "временно оккупированных территорий" Юрий Грымчак заявил в эфире Эспресо TV, что Киев может снова начать доставлять воду на полуостров, если Москва признает факт его "оккупации".
В соцсети "Вконтакте" идея, выдвинутая Грымчаком, не нашла поддержки. "Вода – это пожалуй единственное что осталось на Украине своего))", – иронично заявил один пользователь. "Два вопроса: Во скольких районах Украины выше по течению Днепра экологи бьют тревогу по поводу чистоты воды? И вдогон: Нужна ли такая вода крымчанам?", – забеспокоился другой. "Угомонитесь уже. Крым Российской и это факт! Не кто его уже не отдаст!", – подвел итог третий.
Крым стал российским по итогам прошедшего на полуострове в марте 2014 г. референдума, На нем свыше 95% крымчан проголосовали за присоединение к России. В ответ на это страны Запада ввели санкции против РФ.
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