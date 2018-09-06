Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Киев посадит россиян в тюрьму за поездки в Крым

Фото: GLOBAL LOOK press/Tarasov
продолжениеУкраинцы требуют изгнать из страны пиратов МВФ
Парламентарии одобрили одиозный законопроект

Депутаты Рады Украины большинством голосов проголосовали в первом чтении за проект закона, которым предусматривается введение уголовной ответственности для российских граждан за якобы незаконное пересечение украинской границы.

"Проектом предлагается... дополнить Уголовный кодекс новой статьей "Незаконное пересечение государственной границы" и предусмотреть уголовную ответственность за пересечение государственной границы... любым другим способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины... в виде лишения свободы на срок до 3 лет", – сообщается на сайте Верховной рады. При этом повторное нарушение будет караться лишением свободы на срок от 3 до 5 лет, а правонарушение с применением оружия – от 5 до 8 лет.

По теме

По украинским законам в настоящее время за ненадлежащее пересечение госграницы предусматривается административная ответственность. Киев объявил незаконным въезд в Крым и Донбасс не через территорию Украины. 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы назвали главную причину потери Крыма

В Киеве признали, что жители полуострова не хотят возвращаться обратно

Шведы закроют "Северный поток - 2"

В Стокгольме считают российский проект угрозой для безопасности страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей