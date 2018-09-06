Киев посадит россиян в тюрьму за поездки в Крым

Парламентарии одобрили одиозный законопроект

Депутаты Рады Украины большинством голосов проголосовали в первом чтении за проект закона, которым предусматривается введение уголовной ответственности для российских граждан за якобы незаконное пересечение украинской границы.

"Проектом предлагается... дополнить Уголовный кодекс новой статьей "Незаконное пересечение государственной границы" и предусмотреть уголовную ответственность за пересечение государственной границы... любым другим способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины... в виде лишения свободы на срок до 3 лет", – сообщается на сайте Верховной рады. При этом повторное нарушение будет караться лишением свободы на срок от 3 до 5 лет, а правонарушение с применением оружия – от 5 до 8 лет.

По украинским законам в настоящее время за ненадлежащее пересечение госграницы предусматривается административная ответственность. Киев объявил незаконным въезд в Крым и Донбасс не через территорию Украины.