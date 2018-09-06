В Незалежную пришла осень: начались массовые волнения из-за страха уничтожения государства

Сентябрь ожидает быть жарким, как и прошедшее лето на Украине. Не успела Верховная рада приступить к осенней сессии, как на улицы повалил народ. Сегодня бурно в двух точках Киева – у стен самого парламента и на пороге Нацбанка, где украинцы требуют, чтобы Международный валютный фонд убрался с территории Незалежной.

Здесь митинг проходит под лозунгом "Против издевательства над Украиной", и приурочен он к визиту миссии МВФ, цель которой, как считают собравшиеся, добить украинцев.

"Эта банда, которая сегодня приехала к нам, состоит в сговоре с международными корпорациями. Ее цель – не помочь Украине, а уничтожить ее. Эта банда у власти не умеет управлять страной, она, сотрудничая с МВФ, вместе разворовывают государственные средства… Но так больше продолжаться не может! МВФ придется уехать из Украины, мы добьемся этого. А Украина будет дальше жить и процветать!" – заявил на митинге один из его организаторов, лидер движения "За життя", депутат Вадим Рабинович.

По его мнению, нынешняя украинская власть делает все, чтобы у граждан Незалежной не было достойных условий жизни.

"Сегодня в нашу страну приехала миссия МВФ. Это пираты, которые приехали захватить нашу страну, приехали, чтобы высосать из нас все соки!" – цитирует агентство "Харьков" нардепа.

А с утра перед Радой начался другой масштабный митинг. Здесь люди собрались в рамках Всеукраинской акции за избирательную реформу. Недовольные украинцы под разными знаменами требуют принять Избирательный кодекс, предусматривающий проведение парламентских выборов по пропорциональной системе с открытыми региональными списками.

В акции участвуют известные политики и националисты, а также представители разных политических сил. Среди них "Гражданская позиция", "Самопомощь", "Рух Нових Сил", "Национальный корпус", "Европейская партия Украины" и другие.

Напомним, Киев с июля 2017 г. находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу: Фонд требует повышения цены газа для населения, которое может составить от 30 до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как украинский премьер Владимир Гройсман считает такое резкое повышение неоправданным. По информации "Интерфакса", кабмин якобы предложил целых восемь вариантов изменения формулы цены на голубое топливо.

Однако позиция МВФ является достаточно жесткой, так как правительство в 2017-м приняло решение о таком повышении газовых цен, что позволило Незалежной получить транш кредита Фонда, но впоследствии в одностороннем порядке отказалось от его выполнения.

