Порошенко скармливает сладости россиянам

Налаженный бизнес идет успешно

Кондитерская фабрика Roshen, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко, вновь оказалась в центре скандала. Как выяснилось, филиал в Липецке по-прежнему успешно функционирует. Это узнал приближенный главы МВД Незалежной Арсена Авакова Илья Кива.

В прямом эфире телеканала NewsOne он сделал запрос в интернете и выяснил, что любой россиянин может порадовать себя сладостями от Порошенко.

"Пишу: "Купить "Киевский торт" Roshen в Москве", – рассказал Кива. – Вот, пожалуйста, киевская кондитерская, сладости родом из детства, прямо из Киева, оригинальные киевские торты в Москве фирмы Roshen, доставка на дом, 72 часа гарантийный срок", – процитировал он первый открывшийся сайт.

Особенно его возмутили сроки. "72 часа – это они доставляются спецпочтой? Это что, самолеты специально рошеновские летают в Москву?.. Это же доля цинизма, когда нас закапывают одной рукой в землю, но тут же рассказывают нам о разрыве договора с Россией, о вступлении в НАТО, ЕС", – не было предела возмущению Кивы.

История получила продолжение. Как рассказал участник той же передачи, проживающий в США экс-депутат Верховной рады Андрей Артеменко, американцы тоже спокойно могут заказать "Киевский торт" под брендом Roshen. Но только с пометкой "Сделано в России".

"Мой родной "Киевский торт", который я покупал на фабрике Карла Маркса, можно купить сегодня в США не производства Украины, не производства Киева, а производства Липецкой фабрики Roshen", – подчеркнул Артеменко.



Он отметил, что, в частности, по этой причине в США не воспринимают Порошенко всерьез – никто не хочет связываться с политиком, который ставит личную корысть превыше всего.

Ранее Порошенко не раз заявлял, что закрыл свой бизнес в России.