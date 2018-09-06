Киев наращивает катерную группировку в Азове
Совет Нацбезопасности и обороны Украины одобрил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов страны в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
"Речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерной группировки Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и др.", – говорится в сообщении.
Что стоит за этим и "прочее" не расшифровывается.
Также ведомство поручает правительству безотлагательно принять Морскую доктрину Украины и усовершенствовать нормативно-правовую базу защиты национальных интересов в акватории Азовского и Черного морей.
Ранее на заседании СНБО президент Петр Порошенко дал указание кабмину разработать морскую доктрину с учетом ситуации, сложившейся в Азове с кораблями, идущими в украинские порты, после того, как пиратски было захвачено весной керченское рыболовецкое судно пограничниками Незалежной. МИДу и минюсту поручено подготовить предложения "о юридической защите национальных интересов в части поведения России по блокировке Азовского моря, блокировке портов и компенсации соответствующих убытков".
Как и чем собрались усиливать киевские власти свое присутствие в большой луже, интересно будет понаблюдать. Член Совета Федерации Игорь Морозов еще в конце августа, когда пошли первые заявления на этот счет с берегов Днепра, усомнился относительно возможностей Незалежной нарастить военное присутствие на юге, поскольку страна "не располагает серьезными военно-морскими силами".
"Те суда, которые стоят на вооружении Украины, построены в 1960-1970
годах и давно уже выработали ресурс своего использования. У них нет
боевого обеспечения для того, чтобы иметь усиленное военно-морское
присутствие в Азовском море... Для военных Украины главное, чтобы тот флот, который
будет выведен в акваторию Азовского моря, не утонул при переходе из
Черного в Азовское, не дойдя еще до Крымского моста", – цитировало RT Морозова.
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