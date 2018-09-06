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Киев наращивает катерную группировку в Азове

Фото: wikipedia.org/Ministry of Defense of Ukraine
Власти Незалежной сочиняют боевые прожекты, осталось на них найти деньги

Совет Нацбезопасности и обороны Украины одобрил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов страны в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерной группировки Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и др.", – говорится в сообщении.

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Что стоит за этим и "прочее" не расшифровывается.

Также ведомство поручает правительству безотлагательно принять Морскую доктрину Украины и усовершенствовать нормативно-правовую базу защиты национальных интересов в акватории Азовского и Черного морей.

Ранее на заседании СНБО президент Петр Порошенко дал указание кабмину разработать морскую доктрину с учетом ситуации, сложившейся в Азове с кораблями, идущими в украинские порты, после того, как пиратски было захвачено весной керченское рыболовецкое судно пограничниками Незалежной. МИДу и минюсту поручено подготовить предложения "о юридической защите национальных интересов в части поведения России по блокировке Азовского моря, блокировке портов и компенсации соответствующих убытков".

Как и чем собрались усиливать киевские власти свое присутствие в большой луже, интересно будет понаблюдать. Член Совета Федерации Игорь Морозов еще в конце августа, когда пошли первые заявления на этот счет с берегов Днепра, усомнился относительно возможностей Незалежной нарастить военное присутствие на юге, поскольку страна "не располагает серьезными военно-морскими силами".

"Те суда, которые стоят на вооружении Украины, построены в 1960-1970 годах и давно уже выработали ресурс своего использования. У них нет боевого обеспечения для того, чтобы иметь усиленное военно-морское присутствие в Азовском море... Для военных Украины главное, чтобы тот флот, который будет выведен в акваторию Азовского моря, не утонул при переходе из Черного в Азовское, не дойдя еще до Крымского моста", – цитировало RT Морозова.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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