Москву обвинили в захвате украинского судна

Киев "сдал" своих рыбаков российским спецслужбам

Не проходит и дня, чтобы украинские власти не рассказали об очередных "зверствах" российских пограничников у крымских берегов. В понедельник, 3 сентября, виртуальное управление незалежной полиции в Крыму и Севастополе заявило о задержании украинского рыболовецкого судна "ЯОД 2105" в акватории Черного моря.



По сообщению ведомства, сотрудники ФСБ России задержали украинских рыбаков 28 августа. На борту "захваченного" судна находилось четыре члена экипажа. Все они до настоящего времени удерживаются на пограничной заставе в Севастополе.

"Следственным отделом Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе открыто криминальное производство по фактам захвата украинского маломерного рыбопромыслового судна и незаконного удержания четырех граждан Украины", – сообщается на странице ведомства в Facebook.

Украинские следователи завели на российских пограничников два уголовных дела, которые предусматривают наказание в виде восьми лет лишения свободы. Между тем правоохранительные органы РФ пока что никак не прокомментировали данную информацию.

Обстановка с мореходством в Азовском и Черном морях обострилась в марте этого года, после того как украинские пограничники задержали российский сейнер "Норд", обвинив его капитана Владимира Горбенко в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". По решению суда девять из десяти членов экипажа были оштрафованы, а капитана корабля арестовали и позже выпустили под залог. ФСБ возбудила уголовное дело по факту захвата и угона крымского сейнера, а МИД России потребовал немедленно освободить судно и экипаж.

В августе в херсонском порту был задержан танкер "Механик Погодин" с 12 членами экипажа на борту. Все они являются гражданами России. Причину задержания танкера украинские власти объяснили тем, что строительство судна финансировала компания "ВЭБ-Лизинг", против которой Киев ввел санкции, напоминает телеканал 360.

Москва сочла подобные действия "морским терроризмом", в связи с чем российские власти усилили пограничные досмотры в Азовском море. В Киеве жалуются на то, что ФСБ не пропускает без досмотра ни одного судна в украинские порты. По подсчетам украинской стороны, с конца апреля россияне задержали более 100 судов.

Российская сторона обосновывает свои действия двусторонними соглашениями, по которым пограничники обеих стран могут задерживать и осматривать любые суда в Азовском море.

Киев ведет переговоры с Западом о введении санкций против РФ за "блокаду" Азовского моря. Госдепартамент США уже заявил о том, что Москва пытается "расшатать" ситуацию на Украине, а спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер назвал ситуацию "чрезвычайно опасной". В ответ российские дипломаты вежливо попросили американцев не вмешиваться не в свое дело и "прекратить вступаться за бесчинствующих на Азовском море подопечных".