Киев подбивает НАТО к захвату Донбасса

Взять неподконтрольные регионы своими силами украинцы не способны

Власти Незалежной мечтают о том, чтобы вернуть себе контроль над территориями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Но их армия настолько слаба, что решить подобную задачу не в состоянии. Поэтому стратегический план Киева заключается в том, чтобы втянуть в вооруженное противостояние силы Североатлантического альянса, говорят эксперты.



"Есть такая тенденция в украинском политическом классе, активно разжигаемая правящими кругами, что, как они считают, эта "агрессия России", была бы невозможна по нескольким причинам: если бы Украина имела ядерное оружие и если бы Украина состояла в НАТО. Сейчас они ищут, как обезопасить свои тылы", – заявил декан факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

Вооруженные силы Украины не готовы к прямому противостоянию с армиями самопровозглашенных республик. Так что наступление на восточные территории большими силами на повестке дня у украинского Генштаба не стоит. Однако в руководстве страны считают, что "если на территории Украины будет база НАТО и даже не одна, то это обеспечит им безопасность, а также поможет ввести войска в Донбасс".

"То есть, они хотят обеспечить свой тыл чужими руками. В этом и была идея миротворцев, чтобы их руками вернуть контроль над Донбассом", – пояснил политолог, чьи слова приводит РИА "Новости".

Дискуссия вокруг возможного размещения натовских баз на территории Незалежной активизировалась после того, как накануне президент Петр Порошенко подал в Верховную раду законопроект о внесении изменений в конституцию, которые закрепляют в основном законе курс Киева на вступление в ЕС и НАТО. Попутно из документа предлагается исключить норму о базировании Черноморского флота в Севастополе.

По словам Порошенко, поправки в основной закон "закрепляют необратимость избранного цивилизационного выбора украинского народа, движения в Европейский союз и евроатлантической интеграции".

Комментируя инициативу главы государства, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что вопрос размещения военных баз НАТО на Украине может быть поднят непосредственно перед вступлением страны в альянс. Внесение изменений в конституцию страны является первым необходимым шагом на пути к этому, передает РБК.

Инициатива о внесении в конституцию пункта о курсе на вступление в НАТО стала за последние дни не единственным антироссийским предложением президента Украины. Выступая на встрече с руководителями фракций и групп Верховной рады, Порошенко объявил о том, что Киев должен до 30 сентября объявить Москве, что он прекращает действие договора о дружбе и сотрудничестве.

При этом украинский лидер подчеркнул, что документ не будет разорван, ведь в этом случае перестает действовать норма о признании незыблемости украинских границ. "Он не разрывается, поскольку это сложная процедура. Он прекращает свое действие в связи с непродлением", – отметил глава сопредельного государства.