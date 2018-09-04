Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Киев подбивает НАТО к захвату Донбасса

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
продолжениеОпухший Порошенко сбежал из страны
Взять неподконтрольные регионы своими силами украинцы не способны

Власти Незалежной мечтают о том, чтобы вернуть себе контроль над территориями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Но их армия настолько слаба, что решить подобную задачу не в состоянии. Поэтому стратегический план Киева заключается в том, чтобы втянуть в вооруженное противостояние силы Североатлантического альянса, говорят эксперты.

"Есть такая тенденция в украинском политическом классе, активно разжигаемая правящими кругами, что, как они считают, эта "агрессия России", была бы невозможна по нескольким причинам: если бы Украина имела ядерное оружие и если бы Украина состояла в НАТО. Сейчас они ищут, как обезопасить свои тылы", – заявил декан факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

По теме

Вооруженные силы Украины не готовы к прямому противостоянию с армиями самопровозглашенных республик. Так что наступление на восточные территории большими силами на повестке дня у украинского Генштаба не стоит. Однако в руководстве страны считают, что "если на территории Украины будет база НАТО и даже не одна, то это обеспечит им безопасность, а также поможет ввести войска в Донбасс".

"То есть, они хотят обеспечить свой тыл чужими руками. В этом и была идея миротворцев, чтобы их руками вернуть контроль над Донбассом", – пояснил политолог, чьи слова приводит РИА "Новости".

Дискуссия вокруг возможного размещения натовских баз на территории Незалежной активизировалась после того, как накануне президент Петр Порошенко подал в Верховную раду законопроект о внесении изменений в конституцию, которые закрепляют в основном законе курс Киева на вступление в ЕС и НАТО. Попутно из документа предлагается исключить норму о базировании Черноморского флота в Севастополе.

По словам Порошенко, поправки в основной закон "закрепляют необратимость избранного цивилизационного выбора украинского народа, движения в Европейский союз и евроатлантической интеграции".

Комментируя инициативу главы государства, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что вопрос размещения военных баз НАТО на Украине может быть поднят непосредственно перед вступлением страны в альянс. Внесение изменений в конституцию страны является первым необходимым шагом на пути к этому, передает РБК.

Инициатива о внесении в конституцию пункта о курсе на вступление в НАТО стала за последние дни не единственным антироссийским предложением президента Украины. Выступая на встрече с руководителями фракций и групп Верховной рады, Порошенко объявил о том, что Киев должен до 30 сентября объявить Москве, что он прекращает действие договора о дружбе и сотрудничестве.

При этом украинский лидер подчеркнул, что документ не будет разорван, ведь в этом случае перестает действовать норма о признании незыблемости украинских границ. "Он не разрывается, поскольку это сложная процедура. Он прекращает свое действие в связи с непродлением", – отметил глава сопредельного государства.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

США использовали Украину против "Северного потока - 2"

Киев – марионетка США в энергетическом вопросе

Трамп предупредил Россию об угрозе в Сирии

Политик испугался активной поддержки Москвы атаки сирийских войск на террористов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей