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Порошенко сбежал из страны

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Str
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Главу Незалежной в странном виде заметили на борту самолета

Президент Петр Порошенко посетил похороны американского сенатора Джона Маккейна. На обратном пути его сфотографировали пассажиры. Внешний вид политика совсем не соответствовал президенту.

Одежда Порошенко была вся мятая. При этом украинский глава постоянно улыбался, а его лицо выглядело опухшим. Об этом рассказала одна из пассажирок, которая опубликовала фото в Facebook. 

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Отмечается, что, возможно, Порошенко летал не на похороны Маккейна, а к своим дочерям, которые учатся в Лондоне.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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