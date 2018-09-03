Лидер Незалежной не хочет долгих проводов

Киев должен до 30 сентября объявить Москве, что он прекращает действие договора о дружбе и сотрудничестве Украины и России. С таким предложением выступил президент Петр Порошенко на встрече с руководителями фракций и групп Верховной рады.

"Я планирую в ближайшее время по этому поводу, после внесения предложений министерством иностранных дел, провести заседание СНБО и сроком до 30 сентября направить за своей подписью сообщение Российской Федерации о непродлении действия указанного соглашения. Это не требует голосования в парламенте, но безусловно, я бы хотел провести по этому поводу соответствующие консультации, чтобы учесть позицию, мнение парламента", – заявил Порошенко, его слова приводит телеканал "112".

Лидер нации указал на тонкости "неразрывного" процесса.

"Хочу внести некоторые комментарии и ясность с точки зрения непродления большого договора с РФ о дружбе и сотрудничестве. Он не разрывается, поскольку это сложная процедура. Он прекращает свое действие в связи с непродлением", – сказал пан Порошенко.

О подготовке пакета документов для денонсации договора о дружбе с Россией сообщил еще 30 августа глава МИД Украины Павел Климкин.

Также на сегодняшней встрече Петр Алексеевич раскритиковал предложение лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко подписать меморандум, закрепляющий курс Киева в ЕС и НАТО и называющий происходящее в Донбассе войной. Пан Порошенко отметил, что его "бесит слово "меморандум".

"Документ с таким названием, как памятная записка, не носит обязывающего характера. Тем более относительно событий или ситуации, где речь идет о суверенитете, территориальной целостности, независимости или направления развития", – подчеркнул он. И добавил, что сегодня более 70% украинцев поддерживают евроинтеграцию и более половины – вхождение в НАТО.