Миролюбивые планы президента Незалежной идут вразрез с происходящим в зоне конфликта

Разведка ДНР зафиксировала под Мариуполем активные приготовления в ряде подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в понедельник, 3 сентября, замкомандующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

Все это происходит на фоне трагедии в Донецке, где в пятницу в результате теракта погиб глава ДНР Александр Захарченко.



"Наши источники в 128-й горно-пехотной бригаде сообщают, что подразделения бригады переведены в высшую степень боевой готовности и активно пополняют запасы материальных средств и боеприпасов", – цитирует Басурина ДАН.

По его информации, киевские силовики рассылают эсэмэски военнослужащим народной республики, в которых призывают сложить оружие и покинуть занимаемые позиции.

"Безусловно, данные попытки украинских оккупантов не принесут никаких результатов. Обстановка вдоль линии соприкосновения полностью контролируется нашими подразделениями", – подчеркнул он.

Буквально накануне начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов со ссылкой на данные донецких разведчиков рассказал, что по планам штабистов ООС основу ударной группировки составят 36-я бригада морской пехоты, 56-я мотопехотная и 79-я десантно-штурмовая бригада. Военнослужащих ВСУ с тыла будут прикрывать националисты из "Азова", им же доверена грязная работа по зачистке захваченных районов.

"Руководство всеми этими действиями доверено иностранным военнослужащим из США и Канады, одним словом – представителям вооруженных сил стран НАТО", – сказал начальник пресс-службы в воскресенье, 2 сентября.

Ранее сегодня президент Незалежной Петр Порошенко заявил, что Киев не планирует вводить военное положение в Донбассе. Этим его словам ряд политиков не доверяет. Так, депутат Госсовета республики Крым Владислав Ганжара считает, что нынешний украинский лидер способен на принятие решений, которые приводят к таким трагедиям, как происходящее с 2014 г. в шахтерском крае.

"Убийство Захарченко, теракт были спланированы с украинской стороны – ранее на Захарченко было организовано порядка семи покушений украинскими спецслужбами. Сейчас, на мой взгляд, Порошенко будет стараться дестабилизировать Донбасс и развязать, возможно, новый виток войны", – прокомментировал РИА "Новости" обещания Петра Алексеевича российский парламентарий.

По его мнению, пану Порошенко нужна эта война, поскольку к предстоящим в марте 2019 г. президентским выборам он движется с низким рейтингом доверия у электората. Очередное вооруженное обострение в Донбассе позволит главе Незалежной отодвинуть сроки избирательной кампании, считает Ганжара.

