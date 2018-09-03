Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Киев готовится к внезапному удару по Донбассу

Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
продолжениеВ Одессе атаковали поклонников Кобзона
Миролюбивые планы президента Незалежной идут вразрез с происходящим в зоне конфликта

Разведка ДНР зафиксировала под Мариуполем активные приготовления в ряде подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в понедельник, 3 сентября, замкомандующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

Все это происходит на фоне трагедии в Донецке, где в пятницу в результате теракта погиб глава ДНР Александр Захарченко.

По теме

"Наши источники в 128-й горно-пехотной бригаде сообщают, что подразделения бригады переведены в высшую степень боевой готовности и активно пополняют запасы материальных средств и боеприпасов", – цитирует Басурина ДАН.

По его информации, киевские силовики рассылают эсэмэски военнослужащим народной республики, в которых призывают сложить оружие и покинуть занимаемые позиции.

"Безусловно, данные попытки украинских оккупантов не принесут никаких результатов. Обстановка вдоль линии соприкосновения полностью контролируется нашими подразделениями", – подчеркнул он.

Буквально накануне начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов со ссылкой на данные донецких разведчиков рассказал, что по планам штабистов ООС основу ударной группировки составят 36-я бригада морской пехоты, 56-я мотопехотная и 79-я десантно-штурмовая бригада. Военнослужащих ВСУ с тыла будут прикрывать националисты из "Азова", им же доверена грязная работа по зачистке захваченных районов.

"Руководство всеми этими действиями доверено иностранным военнослужащим из США и Канады, одним словом – представителям вооруженных сил стран НАТО", – сказал начальник пресс-службы в воскресенье, 2 сентября.

Ранее сегодня президент Незалежной Петр Порошенко заявил, что Киев не планирует вводить военное положение в Донбассе. Этим его словам ряд политиков не доверяет. Так, депутат Госсовета республики Крым Владислав Ганжара считает, что нынешний украинский лидер способен на принятие решений, которые приводят к таким трагедиям, как происходящее с 2014 г. в шахтерском крае.

"Убийство Захарченко, теракт были спланированы с украинской стороны – ранее на Захарченко было организовано порядка семи покушений украинскими спецслужбами. Сейчас, на мой взгляд, Порошенко будет стараться дестабилизировать Донбасс и развязать, возможно, новый виток войны", – прокомментировал РИА "Новости" обещания Петра Алексеевича российский парламентарий.

По его мнению, пану Порошенко нужна эта война, поскольку к предстоящим в марте 2019 г. президентским выборам он движется с низким рейтингом доверия у электората. Очередное вооруженное обострение в Донбассе позволит главе Незалежной отодвинуть сроки избирательной кампании, считает Ганжара.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Маккейн с того света оставил послание Путину

Участие украинца в похоронах сенатора назвали обращением к российскому лидеру

Не вернете: США посоветовали украинцам забыть о Крыме

Американцы считают, что Москва больше никогда не отдаст полуостров

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей