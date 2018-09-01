Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Раскрыты детали покушения на Захарченко

Фото: GLOBAL LOOK press/Senkar Tomas
Бомбу заложили за день до взрыва

Советник главы ДНР Александр Казаков рассказал подробности покушения на Александра Захарченко.

По его словам, взрывное устройство заложили вечером в четверг.

По теме

"Это было безоболочное взрывное устройство, основной принцип действия – взрывная волна и огонь", – цитирует Казакова "Интерфакс".

Он отметил, что закладку сделали над дверью внутри. Устройство сработало, когда в кафе зашел Захарченко вместе с охранниками.

"Первым шел охранник, он погиб сразу. Вторым заходил в кафе Александр Владимирович, затем еще один охранник и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев", – добавил Казаков.

При этом, по его мнению, в подготовке теракта участвовали люди, которые убили лидеров ополчения "Моторолу" и "Гиви".

Напомним, что 31 августа в результате взрыва в кафе в Донецке погибли 2 человека – глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель. В СБУ открестились от причастности к покушению.

Фоторепортаж
Поклонская назвала убийц главы ДНР трусами
Фото: ТАСС Фото: Михаил Соколов/ТАСС Фото: Александр Кравченко/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: ТАСС Фото: Дмитрий Вяткин/ТАСС
Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Испугались: пришельцы с Нибиру срочно разворачивают планету

Инопланетяне хотят избежать столкновения с Землей

Российские спортсмены взбунтовались против наших футболистов

Олимпийский чемпион присоединился к Гамовой в критике спорного решения Минспорта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей