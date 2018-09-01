Раскрыты детали покушения на Захарченко

Бомбу заложили за день до взрыва

Советник главы ДНР Александр Казаков рассказал подробности покушения на Александра Захарченко.

По его словам, взрывное устройство заложили вечером в четверг.

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"Это было безоболочное взрывное устройство, основной принцип действия – взрывная волна и огонь", – цитирует Казакова "Интерфакс".

Он отметил, что закладку сделали над дверью внутри. Устройство сработало, когда в кафе зашел Захарченко вместе с охранниками.

"Первым шел охранник, он погиб сразу. Вторым заходил в кафе Александр Владимирович, затем еще один охранник и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев", – добавил Казаков.

При этом, по его мнению, в подготовке теракта участвовали люди, которые убили лидеров ополчения "Моторолу" и "Гиви".

Напомним, что 31 августа в результате взрыва в кафе в Донецке погибли 2 человека – глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель. В СБУ открестились от причастности к покушению.