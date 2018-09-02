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На Украине признали причастность Киева к убийству Александра Захарченко

продолжениеЧерное воскресенье: Захарченко хоронят вместе с Кобзоном
В Верховной Раде открыто назвали "палачей" главы ДНР

Украине следует признать, что Александр Захарченко погиб в результате операции СБУ. Об этом заявил украинский депутат Игорь Мосийчук.

При этом он подчеркнул, что убийство главы ДНР было верным и законным решением. Он напомнил, что спецслужбы Незалежной неоднократно пытались устранить Захарченко, но все предыдущие попытки заканчивались ничем. 

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"Нигде на свете с террористами не ведут переговоров, не будем этого делать и мы", – объяснил депутат свою позицию в эфире "112 Украина".

Поэтому Мосийчук испытал неприятное удивление по поводу того, что киевские власти отказались признаваться в убийстве Захарченко. Депутат назвал действующий режим в стране трусливым.

"Его ликвидировали наши спецслужбы", – гордо заявил Мосийчук.

Александр Захарченко был убит 31 августа от взрыва бомбы в кафе "Сепар" в центре Донецка.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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