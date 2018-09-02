Черное воскресенье: Захарченко хоронят вместе с Кобзоном

Глава ДНР собирался проститься с певцом, а в итоге прощаются с ним

В Донецке 2 сентября проходит траурная церемония по случаю гибели Александра Захарченко.

Проститься с главой Донецкой народной республики пришли 200 тысяч человек, рассказали в администрации города, передает "НТВ". Как сообщают РИА "Новости", место церемонии – центральная городская площадь – буквально забита людьми. Жители Донецка несут цветы к гробу, который установили в зале здания оперы, и к кафе "Сепар", где погиб Захарченко.

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Церемонию посетили главы Южной Осетии и Крыма Анатолий Бибилов и Сергей Аксенов, а также депутат Госдумы Наталья Поклонская. Как сообщает Life Shot, также проститься с "Батей" пришел вице-премьер ДНР Александр Тимофеев, который получил тяжелейшее ранение при покушении на Захарченко.

Глава ДНР должен был сегодня присутствовать на похоронах певца Иосифа Кобзона, о чем стало известно несколько ранее.

Захарченко похоронят на кладбище "Южное", уточняет РИА "Новости".