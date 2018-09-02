Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Черное воскресенье: Захарченко хоронят вместе с Кобзоном

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
продолжение"Настало время": Россия и Украина на пороге большой войны
Глава ДНР собирался проститься с певцом, а в итоге прощаются с ним

В Донецке 2 сентября проходит траурная церемония по случаю гибели Александра Захарченко. 

Проститься с главой Донецкой народной республики пришли 200 тысяч человек, рассказали в администрации города, передает "НТВ". Как сообщают РИА "Новости", место церемонии – центральная городская площадь – буквально забита людьми. Жители Донецка несут цветы к гробу, который установили в зале здания оперы, и к кафе "Сепар", где погиб Захарченко.

По теме

Церемонию посетили главы Южной Осетии и Крыма Анатолий Бибилов и Сергей Аксенов, а также депутат Госдумы Наталья Поклонская. Как сообщает Life Shot, также проститься с "Батей" пришел вице-премьер ДНР Александр Тимофеев, который получил тяжелейшее ранение при покушении на Захарченко.

Глава ДНР должен был сегодня присутствовать на похоронах певца Иосифа Кобзона, о чем стало известно несколько ранее.

Захарченко похоронят на кладбище "Южное", уточняет РИА "Новости".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Испугались: пришельцы с Нибиру срочно разворачивают планету

Инопланетяне хотят избежать столкновения с Землей

Российские спортсмены взбунтовались против наших футболистов

Олимпийский чемпион присоединился к Гамовой в критике спорного решения Минспорта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей