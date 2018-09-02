В Москве прощаются с народным артистом

Церемония прощания с Иосифом Кобзоном началась в Концертном зале имени П. И. Чайковского, где с утра собралось множество его поклонников и известных деятелей культуры, которые были знакомы с певцом.

15:01. Тело Кобзона доставили на кладбище, передает "Газета.ru". Также на место привезли всех приглашенных на похороны певца.

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У входа на кладбище столпилось большое количество простых поклонников артиста. Они возмущаются тем, что их не пускают к могиле идола. Проход на кладбище закрыт, а само место оцеплено.

14:18. Гроб с телом Кобзона вынесли на улице положили в катафалк. Звучит песня "Как молоды мы были". По завещанию артиста, его повезут на Востряковском кладбище.

13:03. Зал откликнулся на просьбу и встал. Звучит продолжительные аплодисменты под песню "Мой путь". Многие пришедшие на церемонию тихонько плачут.

Аплодисменты прерывает ведущий траурной церемонии Михаил Швыдкой. Он просит всех оставить семью Кобзона с артистом наедине.

13:02. Последним слово взял сын Иосифа Кобзона Андрей. Он поблагодарил всех собравшихся за то, что они пришли проводить его отца в последний путь.

"Самым главным для моего отца была любовь зрителей. И я знаю, что сегодня присутствуют великие артисты – Алла Пугачева, Григорий Лепс, Александр Малинин. Прошу вас, давайте встанем и поаплодируем Иосифу Давыдовичу в последний раз", – предложил Андрей.

11:57. На мероприятии появились премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, певица Лолита, певцы Борис Моисеев и Олег Газманов, актер Алексей Панин, экс-спортсмен Александр Карелин.

11:53. На церемонии прощания должен был присутствовать глава ДНР Александр Захарченко, рассказал один из спикеров. Однако в результате теракта он погиб, и сегодня параллельно с похоронами Иосифа Кобзона хоронят Александра Захарченко. К слову, в ДНР на прощание с "Батей" вышли более сотни тысяч жителей, передает РИА "Новости".

11:18. На траурную церемонию пришел президент России Владимир Путин. Глава государства возложил цветы к гробу, а затем подошел к семье Кобзона. Супруга певца Нинель Кобзон вместе с детьми также находится в зале.

11:15. К микрофону подошел Лев Лещенко. Он назвал Кобзона "незаурядной личностью" и отметил неравнодушие певца к родине.

"Он был… человеком неординарным, возможно, в чем-то противоречивым. Он жил проблемами страны, мотался по нашей родине и делал все возможное, чтобы мы были чище, справедливее и лучше", – сказал Лещенко.

Певец также рассказал о том, что в последние дни жизни Кобзона его знакомые обрывали телефоны – всех интересовало его состояние. Смерть Иосифа Давыдовича стала шоком для них, сказал Лещенко.

10:19. Советский космонавт Валентина Терешкова сквозь слезы вспомнила о дружбе с Кобзоном.

"Он был по-настоящему преданным и любящим другом. Это огромная утрата не только для нас, семьи и близких, но и для всей страны", – призналась она.

10:10. Первым речь произнес юморист Владимир Винокур. Он вспомнил, как Кобзон буквально спас ему жизнь.

"Его звали "Скорой помощью", он всегда и всем приходил на помощь – родным, близким и незнакомым. Я кланяюсь перед человеком, который когда-то сделал все, чтобы спасти меня после аварии", – сказал Винокур.

10:08. Сказать теплые слова о Кобзоне пришли люди из самых разных областей, что лишний раз подчеркивает масштаб личности Кобзона. Среди них продюсер Иосиф Пригожин с певицей Валерией, писатель Альберт Лиханов, министр обороны Сергей Шойгу, космонавт Валентина Терешкова. Как сообщает "Газета.ru", среди проститься с артистом пришли даже представители посольства КНДР.

10:04. Друзья и коллеги обложили установленный на сцене гроб венками и цветами и по очереди произносят речи об ушедшем артисте. Фоном звучат песни в исполнении Кобзона. На проекции сменяют друг друга фотопортреты певца.