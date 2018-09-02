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Исполнено последнее желание Кобзона

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
продолжениеМоисеева вынесли с похорон Кобзона на руках
Певца похоронили рядом с матерью

В Москве завершилась церемония погребения тела народного артиста СССР Иосифа Кобзона. 

Как и просил в своем завещании Кобзон, его похоронили рядом с могилой матери на Востряковском кладбище по иудейским традициям – во время процесса погребения раввин произнес молитву Кадиш над гробом. После этого прозвучал гимн России и прогремели залпы. 

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Церемония закончилась под исполнение "Песни о далекой родине" из фильма "Семнадцать мгновений весны".

Как пишет "Интерфакс", всю процессию сопровождал почетный караул. 

Фоторепортаж
"Пьет с медсестрой чай": Как боролись за жизнь Кобзона
Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press
Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press +3
Артем ВЕСЕЛЫЙ
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