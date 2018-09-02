Исполнено последнее желание Кобзона

Певца похоронили рядом с матерью

В Москве завершилась церемония погребения тела народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

Как и просил в своем завещании Кобзон, его похоронили рядом с могилой матери на Востряковском кладбище по иудейским традициям – во время процесса погребения раввин произнес молитву Кадиш над гробом. После этого прозвучал гимн России и прогремели залпы.

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Церемония закончилась под исполнение "Песни о далекой родине" из фильма "Семнадцать мгновений весны".

Как пишет "Интерфакс", всю процессию сопровождал почетный караул.

