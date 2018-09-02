Киев переступил последнюю черту

Украинское государство раскрыло свою истинную личину и откровенно угрожает безопасности России, поэтому необходимо "ликвидировать эту угрозу". Об этом заявил глава парламента Республики Крым Владимир Константинов.

По его словам, убийство главы ДНР Александра Захарченко стало последней каплей в чаше терпения, после которой уже нет сил игнорировать "преступный произвол" Киева. Поскольку надежд на "прозрение мирового сообщества" нет, Москва должна самостоятельно решить проблему.

По теме Государственный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики, Глава государства Александр Владимирович Захарченко

"Настало время решительных действий. Огромная база терроризма, сформированная непосредственно у наших границ, угрожает безопасности самой России, ее граждан. Ликвидировать эту угрозу – прямая обязанность нашего государства", – написал Константинов в Facebook.



Тем более, что у России есть успешный опыт усмирения агрессора, отметил он. Однако для начала стоит заново переоценить все, что произошло с Украиной с 2014 года и пересмотреть позицию в отношении законности установившегося там режима.

"Нельзя допустить, чтобы и дальше лилась кровь жителей Донбасса, чтобы их безнаказанно убивали, а потом еще и глумились над их телами. Настало время жестких и решительных ответных действий", – еще раз подчеркнул Константинов.

Ранее стало известно о том, что Украина может начать наступление на Донбасс уже 14 сентября. В командовании ДНР рассказали, что Киев под видом учений уже разворачивает ударные силы ВСУ на мариупольском направлении.

Также президент Украины Петр Порошенко накануне в эфире "Пятого канала" выступил с обращением к народу, в котором анонсировал скорое наступление на Донбасс. Он также подчеркнул, что Крым в составе России отнюдь не "завершенное дело".

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко был убит во время теракта в центре Донецка. Смерть наступила в результате взрыва бомбы в кафе "Сепар".