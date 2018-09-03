А Париж с Берлином надеются, что "смерть мужчины" не станет препятствием для новых переговоров в Минске

После убийства главы ДНР Александра Захарченко политологи и эксперты предполагают, что народная республика какое-то время будет находиться в поиске нового лидера, и от того, кто придет к власти, зависит будущее шахтерского региона. Также есть мнение, что если этим терактом пытались напугать не признавших киевский майдан дончан, то лишь утвердили их в желании дистанцироваться от Незалежной.

"Положение ДНР сильно не изменится. Появится новый лидер, достойная замена. Если преступники думали, что они напугают людей и заронят мысль, что нужно вернуться назад в состав Украины, то ошиблись. Донбасс только убедится, что не является частью Украины", – заявил EG.RU политолог, ведущий телеканала "ЦарьГрад" Андрей Афанасьев.

По убеждению лидера "Славянской гвардии", председателя Комитета госстроительства Новороссии Владимира Рогова, заданный Захарченко путь развития народной республики будет и дальше реализовываться, поскольку "идея первична, люди вторичны". Он выразил надежду, что Москва признает ДНР и ЛНР, что "даст юридическую возможность для проведения референдума".

"Конечно, люди выскажутся за воссоединение с Россией. Еще в 2013 году мы собрали почти 1 млн подписей жителей, когда выбирался вектор развития Украины: на Запад или на Восток. Большинство хотело идти в сторону России, но изначально судьба была предрешена. Референдум не дали провести. Объединение с Украиной, как было раньше, невозможно. Но не исключено, что через 3-4 года сама Украина станет юго-западным округом РФ", – уверен Рогов.

Иного мнения в данном вопросе придерживается политический эксперт Алексей Дзермант.

"Не думаю, что Россия будет форсировать интеграцию Донбасса в силу внешних обстоятельств, с другой стороны, от власти ушли все подписанты минских соглашений со стороны Донецка, что делегитимизирует часть этих соглашений", – так прокомментировал он ситуацию в эфире Sputnik.

Между тем начали высказываться по поводу последствий для минских соглашений убийства Захарченко представители стран-подписантов, а именно Германии и Франции.

В МИД Пятой республики заявили, что произошедшее в Донецке не повлияет на реализацию пунктов договоренностей.

"Последнее развитие событий на востоке Украины не сможет поставить под вопрос ни обязательства сторон по выполнению минских соглашений, ни важность встреч в нормандском формате между Германией, Францией, Россией и Украиной", – цитирует РИА ФАН заявление французского Министерства иностранных дел.

В унисон Парижу выступают и в Берлине. Так, спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт призвал "все стороны продолжать конструктивно участвовать в переговорах". "Сейчас действительно очень важно избежать эскалации", – отметил он.

Как пишет Reuters, "смерть мужчины" не делает реализацию минских соглашений для разрядки ситуации в Донбассе менее важной.

Руководитель самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Вместе с ним также получил смертельное ранение один из его охранников Вячеслав Доценко (позывной "Славян"). Кроме того, пострадали еще 12 человек, в том числе зампредседателя Совета министров ДНР Александр Тимофеев.

После гибели политика возбуждено уголовное дело, подозреваемые в исполнении преступления – бойцы сил спецопераций Украины, которые были задержаны и уже дали признательные показания. Сегодня стало известно, что в Донецк прибыла группа сотрудников ФСБ России для помощи в расследовании убийства главы ДНР Захарченко. Об этом сообщил РИА "Новости" руководитель службы оперативной информации и международных связей ведомства Сергей Беседа.