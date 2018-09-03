В ДНР напали на российского журналиста

Инцидент произошел в прямом эфире

Во время включения со студией пострадал военный корреспондент проекта WarGonzo Семен Пегов. Пока ведущий программы "Время покажет" Антон Шейнин задавал ему следующий вопрос, журналист внезапно покинул кадр.

Оказалось, что кто-то грубо схватил его. Однако нападение продолжалось недолго. Пегов быстро вернулся на место, однако за его спиной развязалась драка, которая также попала в кадр.

Передача была посвящена недавно погибшему Александру Захарченко, который возглавлял ДНР. Потерпевший прокомментировал случившееся "достаточно нервной обстановкой". "Но такие люди, как этот парень, которые не могут себя удержать в руках, они не с нами. Те, кто с нами – мы ни на секунду не расслабились, ни на секунду не дали волю эмоциям и готовы жестко ответить на любые провокации", – пояснил военкор.