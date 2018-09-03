В Киеве нашли причину устранения главы ДНР – все пути ведут в Солсбери

Украинские эксперты сошли с ума, пытаясь разгадать, откуда ноги растут у заказчиков и исполнителей теракта в центре Донецка, во время которого погиб руководитель Донецкой народной республики Александр Захарченко. Оказывается, что – вполне в духе постмайданных аналитиков – все устроил Кремль, дабы отвести внимание от культивируемой в западных СМИ химатаках в Сирии, экологической катастрофы на севере Крыма, а также в антироссийских санкциях по делу Скрипалей и "Новичка".

С таким набором версий выступил в местном "Обозревателе" кандидат украинских исторических наук Сергей Климовский.

Главной причиной устранения Захарченко он назвал именно вступление в конце августа ограничительных мер Конгресса США в отношении Москвы по якобы отравлению властями РФ экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в нынешнем марте в британском Солсбери. Украинец уверен, что Вашингтон таким образом реально наказал Россию "за теракт, совершенный ею за границей".

"Более того, если Кремль за три месяца не выполнит условия Конгресса, то санкциям обещали серьезное продолжение вплоть до снижения уровня или разрыва дипотношений. Так как Кремль вряд ли пустит инспекторов Конгресса в свои химические закрома в отведенные три месяца, то "далі буде", – констатировал историк, конкретно не объяснив связи между делом Скрипалей и Захарченко.

Разве что "побег" России от попыток приклеить ей ярлык "террориста номер один" некоторыми западными политиками, перевесив его на несчастную Незалежную. На террористической колее пан Климовский умудрился поставить в вину Москве чуть ли не все знаковые теракты, произошедшие в мире, включая 11 сентября в Нью-Йорке в 2001 г. и на марафоне в Бостоне в 2013-м.

Сравнительный экскурс истории убийства Захарченко и нападения на Ленина и Урицкого оставим вообще за скобками. Как и предположение автора статьи, что взрыв в донецком общепите можно увязать с недавними выбросами неизвестных веществ на территории Армянска на севере Крыма. Но это же прелесть какая – все ради повода для "подкопа", чтобы добыть воду.

"У тех (российских военных) есть два варианта: рубить "коридор" до Днепра к Каховке или применить некое климатическое оружие, чтобы над Крымом пошли дожди. Оба эти варианта в Москве тоже рассматривают и удаление с поля Захарченко удобный повод, чтобы запустить первый из них. Сам Захарченко вряд ли ожидал, что на нем сойдутся Сирия, "Новичок" и сера", – резюмирует свои умозаключения пан Климовский.

Отдельное ему за это спасибо: больше, больше, больше!

Как напоминает "Комсомольская правда", глава ДНР Захарченко и его охранник погибли 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар", расположенном в центре Донецка. Кроме того, еще 12 человек получили ранения различной степени тяжести. В частности, среди пострадавших – министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.