В Крыму устроили новый Чернобыль
Соцсети обсуждают странные "осадки", выпавшие в прошедшую субботу на город Армянск, расположенный на севере Крыма. Как свидетельствуют армянчане, за одну ночь ржавчиной покрылись ключи от дома, решетки радиаторов в автомобилях, строительные инструменты и стулья на балконах. Также люди жалуются на плохое самочувствие и кислотный запах.
По мнению большинства комментаторов, во всем виноват принадлежащий структурам опального, сбежавшего из Незалежной в Австрию украинского олигарха Дмитрия Фирташа завод "Крымский титан". Жители считают, что накрывшая город липкая ржавчина – результат выбросов с предприятия, которое за последние 4 года сменило поставщиков сырья. Как отмечает портал "Примечания", ильменит теперь поступает в подсанкционный Крым сложными путями из-за границы.
По данным издания, городские власти и руководство завода обещали выбросы уменьшить. Однако их, наоборот, становится больше.
В составе выбросов – диоксид азота, диоксид серы, окись углерода и взвешенные вещества. Также в атмосферу могут попадать серная кислота, фтористый водород, аммиак, хлористый водород, формальдегид, хлор, бром, пишет портал. Между тем сотрудница предприятия на правах анонимности заверила издание, что аварийных ситуаций на заводе в эти дни не было, выбросов сверх меры – тоже.
"У меня поржавели ключи в доме, металлическая решетка на пылесосе,
многое другое. Но я не думаю, что это
наш завод. Он работает 40 лет, никогда такого не было. Да, у нас
изменились поставщики сырья в 2014 году, но мы работаем на этом сырье
четыре года, и ничего подобного не было ранее. Кроме того, учитывайте,
что если закроют завод, почти весь город останется без работы, это будет
социальная катастрофа. Мне кажется, выбросы могут быть из
Красноперекопска, с Содового завода. Ветер поменялся", – рассказала собеседница издания.
"Вот так, ребята, наш любимый завод угробил нержавеющие стулья своими выбросами, в итоге мне стулья обошлись в 5000. Вопрос, кто за это будет отвечать? Мало того, что эти гады задерживают и не выплачивают зарплату, так они еще и умудряются портить наше имущество..." – утверждается обратное в аккаунте "Черный список Армянска-Красноперекопска" "ВКонтакте".
Жители дружно делятся своими фотографиями и ощущениями от происходящего.
"На детских площадках играть не возможно,все покрывается ржавчиной,каким то маслянистым налетом,ночью дышать нечем,,,кому жаловаться,куда писать,,,так оставлять нельзя,," – пишет другой пользователь (орфография и пунктуация сохранены авторские).
"Зеркальные стекла на тумбочке под TV, стоящей рядом с открытым окном, за ночь покрылись странными пятнами..." – сокрушается Андрей Андреев.
В начале августа Министерство экологии и природных ресурсов республики сообщило, что предприятия химпрома снизили выбросы загрязняющих веществ в воздух.
"Основными источниками выбросов в воздушную среду Республики Крым являются предприятия химической отрасли: армянский филиал ООО "Титановые инвестиции" (он же "Крымский титан") и ПАО "Крымский содовый завод". В 2017 году предприятиями проведены мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ. Таким образом, за прошедший год зафиксировано снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в сравнении с 2016 годом", – цитировал пресс-службу министерства "Крыминформ" 4 августа.
Агентство уточнило, что специфические вещества, которые выбрасывают предприятия химической отрасли в Северном Крыму, – это серная кислота, фтористый водород, хлористый водород, аммиак, формальдегид, хлор, бром.
Позже сегодня зампредседателя Совета министров республики Игорь Михайличенко обещал, что специалисты проверят случившееся в Армянске, также он уточнил, когда произошло ЧП.
"В ночь с 23 на 24 августа произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу, появился желтый налет на металлических предметах, на крышах и на листьях деревьев. Выехали [представители] прокуратуры, Роспотребнадзора и сотрудники [регионального] министерства экологии. Проходят исследования", – цитирует ТАСС слова замгубернатора.
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