Крымский мост вернули владельцу

Изображение нового транспортного перехода запустили в космос. На борт корабля "Союз МС–07" его взял Антон Шкаплеров. Репродукция провела там 168 дней.

Картину создал художник из Севастополя Олег Танцюра. Само полотно, написанное масляными красками, брать в космос было нельзя, поэтому решили отправить копию. Об этом сайту ForPost рассказала жена художника Наталья.

Как выяснилось, Танцюра запечатлел на холсте этапы строительства Крымского моста, который так раздражает украинцев. Всего художник создал более 30 полотен.

"…строительство Крымского моста – это знаковое событие не только для Крыма, но и для всей России. Эта большая работа в Керченском проливе должна остаться в истории. Картины расскажут, как это было", – говорит автор.

Сейчас изображение, побывавшее в космосе, благополучно вернулось к владельцу в Севастополь.

Переправа через Керченский пролив давно вдохновляет наших космонавтов. Антон Шкаплеров создал целый фотоальбом – снимал мост с борта МКС и делился с подписчиками в своем Twitter, шутливо отмечая, что следит, все ли с ним хорошо.

#КрымскийМост Завершается мой третий космический полет, и я заканчиваю вести мониторинг строительства @Krymsky_bridge из космоса. Теперь буду отслеживать с Земли.

//

The Crimean bridge from the International Space Station. pic.twitter.com/XmG8xIvLso