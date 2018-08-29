Химическая атака: выбросам в Крыму нашли объяснение

На Украине увлеченно обсуждают "экологическую катастрофу" на полуострове

Выброс отравляющих веществ на севере республики мог произойти по вине российских военных. Такая версия циркулирует в украинских средствах массовой информации, которые всеми силами раздувают масштаб происшествия. Тем временем власти полуострова сохраняют спокойствие: ведется расследование обстоятельств инцидента, жизни и здоровью людей ничего не угрожает.



"Это нечто беспрецедентное. Выброс однозначно пришел со стороны "Титана" (химического завода "Крымский титан" на окраине города Армянска. – Прим. "Утро.ру"). Потому что в селе Перекоп, которое находится между "Титаном" и Армянском, выжжена вся растительность", – заявил экс-председатель союза предпринимателей Армянска Юрий Соломаха. Его слова приводит издание "Обозреватель".

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"Самое интересное, что на "Титане" нет таких веществ, которые могли бы привести к такому результату. Одна из версий, я как бывший военный могу сказать, это очень похоже на составляющую гептила (компонент высококипящего ракетного топлива). Вполне возможно, что это военные. Но выброс пришел со стороны "Титана". Это однозначно", – добавил бизнесмен.

По мнению местного эколога Маргариты Литвиненко, предполагает, что на заводе "Крымский титан" произошла утечка серной кислоты либо ее соединений во время одной из фаз производства. "Это вещество быстро прореагировало: появилась ржавчина и маслянистый налет, а серная кислота – это маслянистое вещество", – пояснила она.

Украинские СМИ сообщают о том, что жители Армянска в последние дни жалуются на ухудшение самочувствия, головокружение, першение в горле, слабость, высыпания на коже. В воздухе витает кислотный запах. Многие даже задумались о том, чтобы покинуть город. Люди считают, что в воздухе распылили какое-то химическое вещество. Они публикуют фотографии желтовато-белого налета на стенах и крышах домов, листьях деревьев и даже внутри жилищ.

Судя по всему, тема химической атаки на Крым теперь всерьез и надолго попадет в центр внимания украинской прессы. Ранее с тем же наслаждением они писали о том, что Крымский мост не будет построен, а когда его все же построили – о том, что он вот-вот рухнет. Этого не произошло, поэтому теперь у журналистов появился новый повод для "разоблачений".

Власти полуострова успокаивают граждан, заявляя, что выброс вредных веществ не представляет никакой угрозы. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, надзорные органы проверят три предприятия на севере полуострова, чтобы установить, на каком из них произошла утечка.

"На самом деле ситуация там нехорошая, на мой взгляд. Это отмечают и все службы. Смог, определенная непрозрачность воздуха, какие-то осадки… Сначала была информация о том, что возможно это "Крымский титан". Но по последней информации больше проверяющих склоняются к тому, что это "Крымский содовый завод" или "Бром". Не хочу быть голословным и дезинформировать людей, поскольку репутации предприятий может быть нанесен ущерб. Руководители всех предприятий отказываются от того, что это случилось у них", – передает слова чиновника радиостанция "Спутник в Крыму".

Управление Роспотребнадзора по региону заявило о том, что исследования проб воздуха не показали никаких отклонений от норм. В частности, содержание в атмосфере сернистого ангидрида, диоксида азота, оксида углерода, серной кислоты, хлора, хлорида водорода, фторида водорода, аммиака и сероводорода не превышает установленные предельно допустимые концентрации, сообщает Sevastopol Media.

В ночь с 23 на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного пока вещества. Жители стали публиковать в соцсетях фотографии специфического налета ржавчины на металлических предметах в домах и на улице. Первоначально предполагалось, что ответственность за это несет завод "Крымский титан". Он начал работу в 1971 году, а в начале 2000-х перешел под контроль компании Groop DF украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Главным направлением предприятия является производство диоксида титана – вещества, которое применяется в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс и во многих других отраслях.