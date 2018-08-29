Украинец захотел стать россиянином и попросился в Крым

В Незалежной осложнили жизнь пожелавшему стать гражданином РФ

Российские пограничники задержали украинского гражданина, который попытался нелегально проникнуть на полуостров, чтобы жить в России.

Задержанный рассказал, что несколько часов назад он попытался на законных основаниях приехать в Крым через украинский пункт пропуска "Каланчак". По его словам, после того как украинский пограничник услышал, что молодой человек собирается переехать в Крым на постоянное место жительства, он порвал его внутренний и заграничный украинские паспорта и отправил его назад в Днепродзержинск.

После этого молодой человек попытался нелегально пройти на малую родину. В российском ведомстве отметили, что украинец более 15 лет прожил в Италии, а затем вернулся на Украину. Потом он решил поехать в Крым к родственникам и получить российское гражданство, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на крымское погрануправление ФСБ.

Против задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Во время следствия он будет находиться под присмотром своих родных.