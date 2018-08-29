На полуострове объявлено экстренное предупреждение

С 29 августа по 2 сентября в Крыму прогнозируется аномально жаркая погода, значение среднесуточной температуры воздуха будет превышать климатическую норму более чем на 7°C.

Об этом сообщается на сайте Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Управление МЧС России по республике Крым также предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности в регионе с 30 августа по 3 сентября. В ведомстве напомнили, что запрещается разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнем в лесу, рядом с сухой травой, нельзя оставлять открытый огонь без присмотра.

Отдыхающих и крымчан просят не бросать горящие спички и окурки, не пользоваться пиротехническими изделиями и не оставлять на освещенных солнцем лесных полянах бутылки, осколки стекла и другой мусор.

До конца лета в Крыму прогнозируется жара до +31°C, без осадков. Температура воды будет +24 ... +26°C.