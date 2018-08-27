Россияне предпочли Крым зарубежным курортам

Туристы наводнили полуостров

Лишь 30 процентов жителей России предпочитают отдыхать за границей. Остальные выбрали путешествия внутри страны. Такие цифры были озвучены на пресс-конференции "Итоги летнего туристического сезона – 2018".

По словам туроператоров, наиболее популярными курортами отдыхающие считают Краснодарский край (7,5 миллионов человек) и Крым (5,3 миллиона), мост на который открылся в нынешнем году. Специалисты предупредили, что, когда в 2019 году откроется и железнодорожное сообщение с полуостровом, его ожидает еще больший наплыв туристов.

Российские курорты отличаются от зарубежных лишь системой "все включено", но по отношению и вниманию к гостям они ничуть не уступают, уверена член Гильдии Управляющих девелоперов России Елена Лысенкова, пишет РИА ФАН.

Она отметила, что цены в этом году не выросли и семья из трех человек может отдохнуть на российских курортах 10-12 дней за 70 000 рублей, правда, без стоимости билетов. В то же время увеличилось количество развлечений, доступных туристам. Лысенкова подчеркнула, что россиян также привлекает отсутствие языкового барьера с обслуживающим персоналом.

Из зарубежных курортов этим летом больше всего жителей России (31% от числа выезжающих туристов) отдыхало в Турции. Также популярностью пользовались Греция, Кипр, Тунис, Испания и Италия.