Всем миром строили: За Крымский мост наградят иностранцев

Не только россияне внесли вклад в создание грандиозной переправы

Мост, ставший настоящей "дорогой жизни" для жителей полуострова, был построен, что называется, всем миром. Поэтому и медаль за его строительство вручат не только россиянам, но и гражданам других государств. Об этом говорится в проекте приказа Министерства транспорта РФ, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных актов.

В приказе отмечается, что награды будут удостоены проживающие за рубежом граждане России, а также иностранцы и иностранные организации. При этом ведомство будет согласовывать каждую кандидатуру.

Что касается россиян, которым будут вручены памятные медали, то заявки на их получение составят в региональных министерствах.

Владимир Путин учредил медаль "За строительство Крымского моста" 21 августа. Она будет иметь круглую форму. Изготовят награду из медно-никелевого сплава. На лицевой части будет изображен Крымский мост. По окружности расположится надпись: "От президента Российской Федерации". Распоряжение о ее учреждении опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.