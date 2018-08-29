Культурные люди из прибалтийской страны удивились жизни на полуострове

Республику Крым посетила крупная делегация из Эстонии в рамках культурной программы. Об этом сообщил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Отмечается, что гости из Прибалтики являются исследователями солнца русской поэзии Александра Пушкина.

"Это Пушкинское общество. Люди культуры, которые с большим удовольствием изучают исторические места, связанные с нашим гениальным поэтом, основоположником нашего современного языка. Они приехали познакомиться с памятниками и с жизнью крымчан", – цитирует сегодня РИА "Новости" постоянного представителя республики Крым при президенте России.

На полуостров прибыло 30 человек.

"Они говорят, что их в Эстонии убеждали, что ехать опасно, что в Крыму такое творится, страшно, танки, угнетают тут все национальные меньшинства. Но по факту они увидели совершенно иную действительность, которая отличается от той, что им рассказывали", – подчеркнул Мурадов.

Судя по всему, данных эстонских представителей культуры не смогли остановить никакие запреты на посещение российского региона, как гражданку Латвии певицу Лайму Вайкуле. Напомним, певица ранее поведала, что не может приехать с выступлениями к крымчанам, поскольку ей это запрещают какие-то законы ее страны.

Также постпред рассказал, что в ближайшее время делегация Крыма собирается наведаться в ООН и ОБСЕ, чтобы донести объективную информацию о происходящих в республике процессах.

"Это площадка Организации Объединенных Наций, европейское отделение в Женеве, Третий комитет по правам человека. Там будут выступать наши юристы. Два-три человека поедут туда и расскажут правду о том, как соблюдаются в Крыму права человека", – заявил Мурадов.

Форум ОБСЕ крымчане посетят в Варшаве.

