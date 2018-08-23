Оружие и наркотики: что украинцы везут в Крым

Горе-контрабандисты удивляют ассортиментом

В Джанкойском районе республики Крым таможенники задержали гражданина Украины, пытавшегося провезти марихуану через таможенную границу Евразийского экономического союза.

"В ходе проведения оперативных мероприятий, с применением служебной собаки...был обнаружен в водительском сиденье синтетический пакет светлого цвета с находящимся в нем содержимым растительного происхождения", – сообщается 23 августа на сайте Севастопольской таможни.

Специалисты Экспертно-криминалистической службы установили, что изъятое вещество – это марихуана (каннабис), вес контрабандного пакета составил 351,5 граммов.



Таможенники добавили, что по адресу места временного проживания украинца в Севастополе был проведен обыск, во время которого также были найдены вещества растительного происхождения, предположительно, марихуана. "За незаконное перемещение наркотического вещества через государственную границу... возбуждено уголовное дело", – отмечается на сайте.

Граждане Незалежной не впервые попадаются на контрабанде в Крым. Так, в начале августа СМИ сообщили, что на пункте пропуска "Перекоп" был задержан украинец, пытавшийся провезти на полуостров ядовитые химические вещества. В конце июля на пункте пропуска "Джанкой" при попытке пронести в Крым боеприпасы был арестован еще один украинский злоумышленник.