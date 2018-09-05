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На Украине усомнились в смерти Захарченко

Международные наблюдатели не видели тела погибшего главы ДНР

В Незалежной активно циркулируют слухи о том, что убийство руководителя непризнанной Донецкой народной республики могло оказаться инсценировкой. Местные СМИ ссылаются на отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые усомнились в смерти одного из лидеров донбасского сопротивления.

Наблюдатели ОБСЕ сообщили о том, что они не видели тел Александра Захарченко и его охранника, которые погибли в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка 31 августа. В отчете миссии говорится, что взрыв произошел менее чем в 200 м от офиса ОБСЕ. Когда зарубежные специалисты прибыли на место происшествия, район вокруг заведения уже оцепили, передает "Обозреватель".

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О гибели Захарченко и его телохранителя наблюдатели узнали со слов местных правоохранителей. Они же рассказали о том, что в результате покушения ранения получили еще девять человек. В то же время врачи Института неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака утверждают, что к ним поступили шесть пострадавших от взрыва, но дополнительную информацию предоставить отказались.

О том, что тела Захарченко и его охранника находятся в донецком морге, представителям ОБСЕ сообщили 1 сентября. Но убедиться в этом самостоятельно они не могли. Во время церемонии прощания, в которой приняли участие 120 тысяч человек, останков руководителя ДНР никто не видел.

Между тем "Московскому комсомольцу" удалось выяснить, что бомба, убившая Захарченко, была спрятана за вывеской над входом в кафе. На фотографиях заведения до взрыва видно, что на ней был изображен Чебурашка в военном камуфляже. Первоначально сообщалось, что безоболочное взрывное устройство было заложено в люстре внутри помещения.

В настоящий момент в Донецке продолжаются розыскные мероприятия для поимки подозреваемых в покушении на руководителя республики. В частности, силовики проводят внезапные проверки на транспортных развязках и местах выезда из города. Против специалистов Республиканской службы государственной охраны выдвинуты обвинения в халатности: те, кто охранял первое лицо республики, не сумели обнаружить взрывчатку в кафе.

Сегодня стало известно о том, что пресс-служба МВД ДНР распространила фотографии двух мужчин, разыскиваемых по делу о теракте. По сведениям ведомства, эти граждане посетили ресторан незадолго до взрыва и могут обладать важными данными для следствия.

По одной из самых популярных версий, к смерти Александра Захарченко причастны украинские спецслужбы. В Киеве не скрывают своего удовлетворения по поводу гибели главы ДНР. Украинский депутат Игорь Мосийчук заявил о том, что убийство главы ДНР было верным и законным решением. Он напомнил, что спецслужбы Незалежной неоднократно пытались устранить Захарченко, но все предыдущие попытки заканчивались ничем. "Нигде на свете с террористами не ведут переговоров, не будем этого делать и мы", – объяснил нардеп свою позицию.

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Фото: ТАСС Фото: Михаил Соколов/ТАСС Фото: Александр Кравченко/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: ТАСС Фото: Дмитрий Вяткин/ТАСС
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