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Убийцы Захарченко не отделаются мелкими сошками

Александр Захарченко. Фото: Михаил Соколов/ТАСС
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На охоту вышли агенты ФСБ

Участие российских профессионалов в расследовании убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко является правильным и необходимым решением. Так считает президент Международной ассоциация ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. По его мнению, правоохранительные силы ДНР и ЛНР еще слишком молоды, чтобы противостоять опытному противнику. А в том, что за произошедшим в Донецке терактом стоят спецслужбы не только Украины, эксперт практически уверен.

"На территории Донбасса было организовано множество терактов: убивали известных командиров ополченцев, взрывали памятники. Есть все основания говорить, что за этими преступлениями стоят украинские спецслужбы и их кураторы. А значит, велика вероятность, что преступления продолжатся. Поэтому помощь России в этой сфере актуальна", – приводит слова Гончарова "Свободная пресса".

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Аналогичного мнения придерживается декан факультета "Социология и политология" Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. "Попраны все мыслимые дипломатические нормы. Захарченко был главой хоть и непризнанного, но все же государства. При этом оно представляло одного из участников соглашений, гарантами которых являются, напомню, Россия, Германия и Франция", – указывает Шатилов.

На основании этого он считает совершенно правильным, что Россия будет участвовать в расследовании столь наглого преступления и истинные исполнители и заказчики убийства будут выявлены и наказаны. "Расплата последует", – убежден он, как уверен и в том, что прибытие российских специалистов в Донбасс уже заставило украинскую сторону сильно занервничать.

Накануне стало известно, что ФСБ РФ отправила в Донецк группу агентов для помощи местным правоохранителям.

Александр Захарченко погиб 31 августа от взрыва бомбы в кафе в центре Донецка.  

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