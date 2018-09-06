Вместе с Захарченко должны были погибнуть два президента

В ДНР знают, кто организовал теракт против главы народной республики

На территории мятежного Донбасса готовилась целая серия терактов не только против руководителя ДНР Александра Захарченко, но и в отношении глав других стран, посещавших регион. Об этом сообщил экс-министр госбезопасности республики Андрей Пинчук.

В интервью "Московскому комсомольцу" он заявил, что обученные военными инструкторами из США, Польши и Германии украинские силовики планировали ликвидировать вместе с Захарченко и президентов Абхазии и Южной Осетии, которые регулярно бывали в Донецке. Однако что-то у них пошло не так.



"И Захарченко с ними тоже выезжал – пообедать, поужинать. Взрывное устройство, которое убило Захарченко, предполагалось к активации и в отношении других крупных политических деятелей. Планировали дождаться, когда Захарченко там появится с кем-то из них. Ну не дождались, решили взорвать так", – отметил собеседник издания.

Также он рассказал, что следователям и ему уже известны личности организаторов, технических исполнителей и способ убийства главы ДНР, совершенное в кафе "Сепар" 31 августа. При этом Пинчук отказался назвать фамилии подозреваемых в преступлении.

Тем не менее, экс-министр показал корреспонденту "МК" со своего смартфона фотографию того, кто совершил теракт. Автор пишет, что на снимке изображен подтянутый пожилой военный в камуфляже.

По информации Пинчука, аналогичное взрывное устройство уже извлекалось в ресторане "Пушкин", расположенное неподалеку от "Сепара".

"Эти случаи не предавались огласке, потому что проводились мероприятия по выявлению всей террористической сети. Украина для убийства высших должностных лиц ДНР и ЛНР задействовала большую разветвленную агентурную сеть", – подчеркнул дончанин.

Он считает, что Силы специальных операций Минобороны Незалежной курируются США. Структура создана для ликвидации лидеров донбасских республик. Однако, убежден Пинчук, убив Захарченко киевские власти не смогут "вызвать разрушение ДНР изнутри".

"Украинская сторона живет мифами. Они искренне себя убеждают в том, что ДНР и ЛНР – это преступный кодлан, а не государство. Кодлан прекращает свое существование, когда убивают лидера. Но ДНР – не кодлан, и ее создал не Захарченко. ДНР не развалится", – подчеркнул представитель республики.

Что касается посещения Донбасса партнерами из-за границы, то в начале мая этого года в Донецк приезжала делегация из Южной Осетии, которую возглавил президент Республики Анатолий Бибилов, а во главе делегации из Абхазии приезжал вице-президент Республики Виталий Габния.

