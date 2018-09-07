Выборы в ДНР и ЛНР угрожают Порошенко
Сегодня депутаты народных советов самопровозглашенных ДНР и ЛНР в унисон постановили провести внеочередные выборы глав республик в один день – 11 ноября 2018 года. Как предполагает издание "Луга news", этот шаг может стать "ответом Москвы" на убийство руководителя Донецка Александра Захарченко во время теракта 31 августа.
Отмечается, что "пока он был жив, Россия вела подготовку к переносу или отмене избирательного процесса", о чем, вероятно, смогли договориться в Берлине на встрече президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в августе.
Между тем самостоятельные выборы в Донбассе вызывают раздражение у Киева, поэтому их отмена содействовала процессу продления Украиной закона об особом статусе шахтерского края и свидетельствовала о том, что Кремль настроен на "конструктивную позицию" в минских переговорах, считает издание.
Однако смерть главы ДНР все резко меняет. "Киев, по вероятной задумке Кремля, получит "ответку" за "ликвидацию Захарченко": чем чаще в Донбассе независимо от Украины выбирают власть, тем меньше возможностей для его реинтеграции", – пишет автор заметки.
Опять же, перед властями Незалежной возник сложный вопрос, продлевать ли особый статус Донбасса, который и раньше вызывал крайнее недовольство у патриотически настроенных украинцев. Если Киев не примет положительного решения, "он попадает в ловушку", поскольку "и Москва, и теоретически – Европа, смогут доказательно обвинить его в срыве Минских соглашений".
"Если же Порошенко удастся продавить особый статус, то он получит очередную порцию негатива от "патриотического электората". Чем сильно ухудшит свои предвыборные перспективы – и без того очень невеселые", – резюмирует издание.
Ранее в пятницу на своем традиционном брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве полагают: за убийством Захарченко могут стоять политические силы на Украине, однако виновных назовет следствие.
"Но вопрос в том, что, безусловно, есть ощущение и понимание того, что за этим могут стоять политические силы в Киеве, которые сразу же после того, что там произошло, начали просто вакханалию радости", – цитирует РИА "Новости" дипломата.
По ее словам, заявлений на эту тему от официальных лиц различных уровней в Незалежной произнесено "такое количество", что подобные предположения находят прямое подтверждение.
Также сегодня снова с берегов Днепра донеслись громогласные рацпредложения. На этот раз от первого вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко и депутата Марии Ионовой, потребовавших от украинских силовиков не допустить к расследованию убийства главы ДНР специалистов из России.
"Считаю, что должно быть открыто уголовное производство по факту незаконного проведения следственных действий незаконными следственными группами", – написала пани Геращенко в своем Facebook.
Как напоминает URA.RU, в пятницу в ДНР вместо погибшего Захарченко народный совет назначил временного главу республики Дениса Пушилина, за кандидатуру которого на заседании проголосовало большинство депутатов.
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