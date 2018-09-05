Военнослужащие ДНР и ЛНР воюют против ВСУ с помощью их же вооружения

Власти Незалежной обвинили Россию в передаче оставшегося после выхода из Крыма в 2014 г. украинских военных оружия ополченцам народных республик Донбасса. С таким заявлением сегодня выступил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

"Российская Федерация не обеспечила хранение огнестрельного стрелкового оружия и боеприпасов на территориях захваченных военных объектов Украины в Автономной республике Крым и городе Севастополь", – цитирует пресс-служба ведомства Князева.

Он утверждает, что перемещение оружия в ДНР и ЛНР осуществлялось с территории 14 военных частей и одного военного вуза. По его словам, дальше оно "поступало в незаконные вооруженные формирования, которые действуют на востоке нашего государства, для ведения агрессивной войны против Украины".

Князев отметил, что полиция установила более 60 фактов изъятия у бойцов мятежного Донбасса оружия из Крыма, ранее находившееся в воинских частях ВСУ на территории Севастополя, Феодосии, Симферополя.

В частности, он сообщил об изъятии в Донецкой и Луганской областях 51 автомата, 15 пистолетов, двух гранатометов и одного карабина.

По данному факту в Киеве открыто уголовное дело в отношении Российской Федерации по статье "нарушение законов и обычаев войны". Данная статья предусматривает уголовную ответственность за применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами.

Ранее украинские власти говорили, что ополченцам Донбасса Москва поставляет исключительно российское оружие, которое якобы на вооружении ВСУ не находится.