Украина отдаст Донбасс России

Самопровозглашенные республики станут разменной монетой в большой политической игре

В Киеве смирились с неизбежной и окончательной потерей контроля над отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Местные эксперты прорабатывают сценарии, по которым Вооруженные силы Украины потерпят разгромное поражение в вооруженном конфликте на востоке страны, а республики Донбасса перейдут в состав России.



Один из таких сценариев озвучил известный украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По его словам, убийство главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко стало доказательством того, что Киев не заинтересован в мирном урегулировании конфликта и в цивилизованном выходе из сложившейся ситуации. Поэтому единственным способом сдерживать враждебность Украины является сохранение статуса непризнанных республик и реализация в полном объеме минских договоренностей.

В случае если Украина начнет давить на Донбасс, возможен его уход в Россию. Но тогда политическая обстановка в Незалежной имеет все шансы кардинально ухудшиться. Достанется всем, но первыми могут пострадать русскоязычные граждане.

"Если ДНР и ЛНР станут частью России, как Крым, то остальная русская часть Украины будет "додавлена" – Одесса, Харьков и другие, поскольку банды бандитов-националистов, которых Киев крышует, запугивают, и их никто не защитит", – приводит слова Погребинского Politonline24.

Иными словами, вхождение донбасских республик в состав РФ автоматически даст карт-бланш украинской власти. Юридическое присутствие Донбасса в составе Украины заставляет Киев придерживаться нейтрального статуса. Возможно, в администрации украинского президента подумывают о том, чтобы добровольно капитулировать в противостоянии с ДНР и ЛНР, отдать РФ нелояльный и проблемный регион, с тем чтобы на остальной территории страны закрутить гайки, установить режим жесткой диктатуры и покончить с инакомыслием.

"Это обстоятельство окончательно развяжет руки представителям украинского режима, которые при помощи радикальных политических группировок окончательно запугают оставшееся население страны и будут беспрепятственно навязывать ему свою волю", – отметил эксперт. Он подчеркнул, что для всех будет лучше если Донбасс останется фактически независимым государством в составе Украины и продолжит влиять на политику Киева.

Несмотря на эскалацию напряженности на востоке страны киевские политики собираются продлить существующие положение вещей. Верховная рада намерена продлить действие закона об особом статусе Донбасса. При этом спикер парламента Андрей Парубий не исключил сложной дискуссии по этому вопросу. "Сейчас рано говорить о результате, так как предметной дискуссии с главами фракций относительно этого закона не было", – заявил политик в эфире телеканала "Рада".