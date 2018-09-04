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СМИ опубликовали карту "блицкрига Порошенко"

Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
ВСУ должны дойти до границ РФ за 5 дней

Командование ДНР опубликовало план наступления ВСУ в Донбассе. Как сообщает Telegram-канал Inside Donetsk со ссылкой на разведданные ополченцев, на границу с РФ украинские войска планируют выйти на пятые сутки. А "зачищать" территорию якобы будут националисты из батальонов "Азов", "Донбасс" и других.

Наступать Киев, по данным ДНР, будет со стороны Волновахи и Мариуполя, ВСУ ударит по Тельманово, Новоазовску и селу Розы Люксембург, также находящемуся под контролем ДНР.

О готовящемся наступлении на Донбасс ранее сообщил ряд СМИ. В частности, новостное агентство "Харьков" написало, что ВСУ разворачивают ударную группировку на Мариупольском направлении, а возможная дата начала наступления – 14 сентября. Соответствующий приказ может отдать президент Украины Петр Порошенко.

Минобороны Украины ничего об этом не сообщает. Молчат и украинские СМИ. По мнению военных экспертов, карта наступления ВСУ на Донбасс имеет мало общего с реальностью, так как Киев планирует подойти к российским границам на расстояние 25-30 километров. Во-первых, вряд ли Москва это допустит, а во-вторых, за пять дней добиться таких успехов – просто наполеоновские планы.

В настоящее время продолжают действовать минские договоренности и линия разграничения. Однако боевые действия продолжаются в "тлеющем режиме".

Александр ИЛЬИН
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