Украина добивает Донбасс американским оружием

Пентагон требует от Порошенко продолжения войны на востоке страны

Глава МИД России Сергей Лавров утверждает, что Вашингтон обеспечивает Киев необходимым вооружением и боеприпасами для войны в Донбассе. Об этом он заявил в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".

По его словам, возможное вступление НАТО сделало безумным Порошенко, который готов пойти на многочисленные жертвы на востоке страны.

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"Американцы совсем недавно – снова прошла информация - направляют туда и боеприпасы, и вооружения, в том числе не только легкое стрелковое оружие, и там уже достаточно большое количество инструкторов из Соединенных Штатов, из Канады, из других западных стран", – добавил Лавров.

При этом министр напомнил, что во время войны в Южной Осетии американцы также помогали нападавшим, что в итоге не привело ни к чему хорошему.

По мнению Лаврова, Вашингтон специально создает опасный очаг напряженности у границ России.

"Не знаю, что Соединенные Штаты ищут на Украине, кроме того, что они хотят создать новый долгосрочный опасный раздражитель непосредственно на границе с Российской Федерацией", – подчеркнул глава МИД.

Ранее бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров отметил, что война в Донбассе выгодна только американцам, так как украинскому народу не нужно противостояние на востоке, передает РИА ФАН.