Украинцы налепили нацистский лозунг на футболки сборной

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Украинцы уже не знают как показать всему миру свою "гордость" за страну. На новом комплекте формы сборной по футболу появился лозунг "Слава Украине!".
При этом форма выполнена в традиционных для Незалежной цветах – синий и желтый. Приветствие украинских националистов размещено на спине у футболистов над фамилией. Пока никаких комментариев от ФИФА и УЕФА не последовало.
Напомним, что президент Петр Порошенко потребовал использовать лозунг "Слава Украине!" как официальное воинское приветствие. При этом эти слова во время Великой Отечественной войны употребляли бандеровцы, которые сотрудничали с нацистами.
Нова форма збірної🇺🇦!#МиЗбірна pic.twitter.com/v7K5hLioAK— ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 4 сентября 2018 г.
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