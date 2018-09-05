Украинцы налепили нацистский лозунг на футболки сборной

Футболисты теперь будут бегать с бандеровским приветствием на спине

Украинцы уже не знают как показать всему миру свою "гордость" за страну. На новом комплекте формы сборной по футболу появился лозунг "Слава Украине!".

При этом форма выполнена в традиционных для Незалежной цветах – синий и желтый. Приветствие украинских националистов размещено на спине у футболистов над фамилией. Пока никаких комментариев от ФИФА и УЕФА не последовало.

Напомним, что президент Петр Порошенко потребовал использовать лозунг "Слава Украине!" как официальное воинское приветствие. При этом эти слова во время Великой Отечественной войны употребляли бандеровцы, которые сотрудничали с нацистами.