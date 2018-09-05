Окончательный разрыв отношений нанесет Киеву колоссальный ущерб

Депутаты Верховной рады выступили против разрыва двусторонних соглашений с РФ, ведь это принесет Незалежной прямые убытки. Соответствующее мнение озвучил парламентарий Вадим Рабинович.



Выступая в эфире телеканала "112 Украина", бизнесмен и политик заметил, что Москва остается крупнейшим торговым партнером Киева. "Снять договор с Россией сегодня – это значит потерять с каждого украинца еще 500 гривен и поднять цены", – указал он.

Соглашение о евроассоциации не помогло Украине получать равноценных торговых партнеров на Западе. "Если бы договор с Европой помог нам встать на ноги, я считаю, что он идеален для страны. Если сегодня этот договор привел к тому, что мы вывозим пеньку, лес и мед, а в Россию продолжаем по-прежнему продавать все новое, то это бред", – подчеркнул Рабинович.

Такими же нелепыми ему кажутся и другие инициативы украинских властей, направленные на разрыв отношений с РФ. Ведь они в гораздо большей степени вредят украинцам, а не россиянам.

"Закрыть железнодорожное (сообщение)? Конечно, закройте! Сюда ездят 18 тыс. из России, 230 тыс. уезжают туда (в Россию с Украины). Давайте сделаем еще хуже украинцам", – заключил народный депутат.

Предложение о прекращении действия договора о дружбе с Россией является чисто популистским заявлением действующего украинского президента. Оно является частью его предвыборной кампании и рассчитано на антироссийски настроенную часть электората. О реальных последствиях подобного шага Петр Порошенко не думает, заявил ранее министр юстиции страны Александр Лавринович.

Эксперты сходятся во мнении с украинскими политиками по поводу того, что денонсация двусторонних соглашений ударит по экономике Незалежной. Значительную часть банковской системы Украины составляют "дочки" российских финансовых организаций. Москва по-прежнему остается крупнейшим кредитором Киева.

"Вред для Украины очевиден, но это не значит, что Порошенко откажется от этой идеи, несмотря на критику. Критика Рабиновича для него вообще не существенна. Задача Порошенко – выполнять сценарий создания хаоса в зоне прямых геополитических интересов России. Хаос, бунты, гражданская война на Украине – это та цель, которую ставят перед собой спонсоры Порошенко. Они коррумпировали киевский режим не для того, чтобы страна процветала. Проекта создания счастливой процветающей Украины нет. Есть проект ее детонации", - приводит РИА ФАН мнение политолога Игоря Рябова.

По его словам, от разрыва отношений РФ почувствует моральное облегчение, поскольку взаимодействие с Украиной фактически означает поддержку террористического режима. "Некие экономические доводы не позволяют нашим компаниям окончательно выйти с украинского рынка, так пусть Украина сделает это своими руками. Происходящее с нашим соседом давно не укладывается в рамки разумного. Нам надо быть готовыми к самым радикальным сценариям: вся политика киевского режима направлена только на ухудшение ситуации", – указал Рябов.

Между тем старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT отметил, что "искусственное разделение" России и Украины обречено на неудачу.

"Они (российско-украинские отношения) отражают региональные, районные хозяйственные связи, которые складывались между людьми, субъектами хозяйствования не потому что им указывали "сверху", что надо развивать эти отношения, – это естественный путь развития, естественные связи и естественная возможность создавать взаимные благосостояния… То есть разрушение договора – это попытка разрушить естественные связи, попытка нарушить естественный ход событий и навязать какой-то искусственный порядок, искусственную форму жизни на Украине", – заявил эксперт.