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Порошенко распоряжается землями ДНР

Фото: GLOBAL LOOK press/Petro Poroshenko
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Лидер Незалежной предложил Австрии населенный пункт Донбасса

Киев порекомендовал Вене взять шефство над частью территории самопровозглашенной республики. Об этом стало известно после переговоров украинского президента Петра Порошенко с австрийским канцлером Себастьяном Курцем. Идею озвучил лидер принимающей страны.

"Мы направили предложения о возможном "шефстве" Австрии над одним из населенных пунктов [в Донбассе], и сегодня мы тщательно прорабатываем эти позиции", – заявил Порошенко, передает агентство "УНН".

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Кроме щедрости, он проявил также любезность и пригласил в гости австрийского коллегу Александра Ван дер Беллена. Во время встречи Порошенко выразил уверенность в украинско-австрийском сотрудничестве.  

Напомним, сегодня глава МИД Незалежной Павел Климкин заявил, что до ее вступления в НАТО руководство страны намерено поднять вопрос размещения военных баз альянса на территории Украины.  

Оксана ПОДТУРКИНА
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