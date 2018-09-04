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Немцы попали в немилость у Незалежной за Крым

Фото: pixabay.com
продолжениеКиев обвинил Москву в шантаже Европы
Посещение полуострова карается украинским законом

Депутаты, не согласовавшие с Киевом свои визиты в Крым, пойдут под суд. Речь идет о немецких законодателях, в отношении которых Незалежная возбудила уголовное дело.

Ослушавшимся грозит тюремный срок. Вплоть до 8 лет лишения свободы гарантирует украинское законодательство за "незаконное посещение оккупированных территорий".

"То, что вы депутат, не освобождает от ответственности. Мы должны использовать и заочное осуждение, и другие механизмы, чтобы показать немецкой стороне, что речь идет о нарушителях украинского законодательства", – заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в беседе с корреспондентом "Европейской правды".

Он также уверен, что украинская Фемида должна покарать не только политиков, но и артистов. Посол рассказал, что диппредставительство завело уголовное дело на гастролировавшего в Крыму фронтмена группы Scooter Эйч Пи Бакстера. Однако порядки, действующие на территории Украины, в Германии не указ.

Вот уже пятый год Незалежная не может смириться с тем, что Крым стал российским. Напомним, воссоединение произошло после проведенного на полуострове референдума. Судьбу РК решили ее жители. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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