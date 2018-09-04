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Киев обвинил Москву в шантаже Европы

Фото: pixabay.com
продолжениеУкраинские силовики приготовили морги под Мариуполем
Власти Незалежной увязали российские деньги с потерей европейцами их ценностей и принципов

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия шантажирует Совет Европы. А вот Незалежная спасает бюджет организации – Киев добровольно внес в еврокопилку аж $400 тысяч.

"Россия использует против СЕ финансовый шантаж. В эти сложные времена организация нуждается в поддержке. Присоединяйтесь к нам, иначе СЕ больше не будет защищать свои ценности и принципы", – написал он в своем Twitter во вторник, 4 сентября.

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Украинский кабмин одобрил взнос в Совет Европы в размере $400 тыс. еще в середине мая. Тогда в Москве посмеялись над этим щедрым жестом Киева. Правда, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал его просто символическим. "Хватит на оплату работы уборщиц, части технических служб и на туалетную бумагу", – отметил он в Сети. Ранее в январе Пушков уже предлагал именно Украине платить за Россию.

Также и сейчас под постом пана Климкина ряд пользователей оставили колкие замечания. Орфография и пунктуация авторские.

"МВФ дает Украине деньги что бы она финансово поддержала Совет Европы!" – заметил со множеством хихикающих смайликов некто ПВ.

"В России у футболистов сборной, машины в несколько раз дороже стоят, чем твой взнос. Не дури, Павлик. Вертайся до дому, ну нахрена, тебе эти нищеброды. Мы тебе, костюм новый справим", – посоветовал DEADPOOL.

Напомним, в июле текущего года Россия не возобновила внесения свой доли в бюджет СЕ, которое приостановила летом 2017-го по причине ограничения ПАСЕ в правах парламентариев из РФ. Российский МИД заявил, что Парламентская ассамблея Совета Европы, лишая полномочий представителей страны – члена организации, нарушает устав и международный принцип равенства государств.

"В июне 2019 г. предстоят выборы генерального секретаря. Легитимность высоких должностных лиц Совета Европы, избранных без российских голосов, находится для нас под вопросом", – отметили в МИД.

В дипведомстве подчеркнули, что Россия исполнит все финансовые обязательства, как только права ее делегации в ПАСЕ будут восстановлены.

В организации в последнее время неоднократно жалуются на нехватку средств из-за отказа России и Турции платить свои взносы. В нынешнем апреле сообщалось, что дефицит бюджета ПАСЕ из-за этого составляет €18 миллионов.

По данным "Аргументов и фактов", за членство в Ассамблее в 2014 и 2015 гг. Москва заплатила €32 млн 281 тыс., что составляет 8% от 400-миллионного бюджета организации. Больше из 46 стран-участниц платят только Франция, Германия и Италия.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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