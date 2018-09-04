Украинские силовики приготовили морги под Мариуполем

Мобильные крематории уже использовались ВСУ, чтобы скрыть количество жертв

В распоряжении армии Незалежной – четыре передвижных морга. Все они доставлены в военный госпиталь на мариупольском направлении, предупредил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, подобные мобильные крематории украинские силовики использовали 4 года назад, чтобы замести следы. Басурин также предположил, что ВСУ готовят наступление с юга.

"В состав 66-го военного мобильного госпиталя откомандировано четыре мобильных морга на базе грузовых рефрижераторов. Мы не исключаем, что на мариупольское направление будут доставлены мобильные крематории, использовавшиеся Украиной для сокрытия своих потерь в 2014 году", – цитирует заместителя командующего "Донецкое агентство новостей".

Кроме того, он не исключает, что в результате атаки украинской армии будет множество погибших и раненых.

"Противник понимает, что при проведении таких наступательных действий количество жертв будет исчисляться сотнями, если не тысячами", – заключил военный.

Ранее разведка ДНР узнала о наступательной операции, которая ориентировочно начнется через 10 дней. ВСУ планируют зайти со стороны Волновахи и Мариуполя. Известно, что под ударом окажутся Тельманово, Новоазовск и село Розы Люксембург.