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В Киеве заявили об атаке России на украинцев через телевизор

Фото: GLOBAL LOOK press/Hans-Martin Dewitz
Власти Незалежной испугались за жителей страны, смотрящих российские телеканалы

Депутаты Верховной рады озаботились влиянием на умы украинских граждан "информационных войск Кремля" с помощью телевизионных экранов. И призвали пресечь эти атаки. С таким заявлением сегодня выступил на трибуне парламента представитель "Народного фронта" Максим Бурбак.

"Украинское войско сдерживает московские нападения на фронте, но враг атакует каждого украинца через телеэкраны. Это нужно остановить. В прогрессивных странах Запада, которые являются примером свободы слова, уже началась борьба с российскими пропагандистами. Кремль пытается подать это как атаку на журналистику. Нет, это не журналистика, это информационные войска Кремля на чужой территории, замаскированные под свободные СМИ", – открыл глаза нации нардеп.

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Кроме того, пан Бурбак считает необходимым ввести ответственность за отрицание "российской агрессии" против Украины.

"Мы также будем настаивать на возвращении к рассмотрению законопроектов об ответственности за отрицание факта российской агрессии, о запрете российского участия в акционерном капитале теле- и радиокомпаний и о расширении полномочий нацсовета по вопросам теле- и радиовещания", – сказал он.


Подводя итог всему вышесказанному, соратник экс-премьера страны и лидера НФ Арсения Яценюка напомнил будущим кандидатам в президенты Украины, что конкуренция и дискуссии в ходе избирательной кампании не должны "работать против страны", и призвал всех единым фронтом защитить соборную.

Ранее сегодня в Раде потребовали полностью прекратить на территории Незалежной деятельность печатных и электронных изданий, телеканалов и радиостанций из России.

Вероятно, следующим шагом будет заблокировать для украинцев все аккаунты россиян, зарегистрированных в западных Сетях. А можно еще бесплатно выдавать гражданам шапочки из фольги, ежели кастрюли не помогают.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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