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Совет Европы требует у России деньги

Фото: GLOBAL LOOK press/Elyxandro Cegarra
Истекает последний срок выплаты взносов в бюджет СЕ

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что сделал все, от него зависящее, чтобы попытаться урегулировать проблему выплаты Россией взносов в бюджет организации. Он напомнил, что срок оплаты истекает 30 июня 2018 года.

"Я не знаю, что произойдет до 30 июня. Но я сделал все от меня зависящее, чтобы попытаться урегулировать эту проблему", – сказал Ягланд во время выступления в Страсбурге на летней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщает ТАСС.

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Генсек напомнил, что для того, чтобы объяснить, что "России надлежит выплачивать свой финансовый взнос" он даже побывал в РФ, где провел переговоры "на самом высоком уровне".

Однако российский МИД считает, что для решения проблем с задолженностью необходимо вернуть все полномочия российской делегации в ПАСЕ. Так прокомментировал сложившуюся ситуацию заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Замглавы МИД подчеркнул, что "проблема была создана безответственным поведением некоторых делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы и, собственно, существует с 2014 года".

Россия продолжала вносить полностью весь взнос в бюджет, надеясь на позитивное решение вопроса, однако его так и не последовало. В связи с этим "в 2017 году было принято решение этот вклад заморозить, чтобы создать дополнительные импульсы для решения этого вопроса", – добавил Грушко, подчеркнув, что на сегодняшний день проблема так и не решена.

Напомним, что конфликт между Россией и Советом Европы обострился в связи с воссоединением Крыма и выразился в лишении основных полномочий делегации РФ в ПАСЕ. В конце июня 2017 года российская сторона заявила о намерении приостановить выплаты в бюджет Совета Европы. Однако в марте этого года ПАСЕ признала, что возвращение Турции в обычные плательщики, а также приостановка Россией выплат стали причиной появления у организации финансовых проблем.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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